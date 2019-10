Hoy en Champions League: PSG a Turquía, sin Cavani ni Neymar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin Edinson Cavani ni Neymar, pero con Kylian Mbappé ya recuperado y sobre todo con el ánimo por las nubes luego de haber empezado la Champions League 2019-2020 con un gran triunfo por 3-0 sobre Real Madrid, Paris Saint-Germain llegó hasta Estambul para enfrentar hoy (hora 16:00 de Uruguay) al Galatasaray de Fernando Muslera, que sacó un buen empate sin goles en la primera fecha del choque con Brujas.

“El domingo entrenó sin dolor con nosotros, pero aún no se mueve libremente ni tampoco mentalmente cuando tiene que acelerar, disparar o rotar”, declaró Thomas Tuchel, el técnico alemán de PSG, al explicar la ausencia de Cavani. “Todavía necesita tiempo. Hay que tener paciencia”, añadió.

El que sí está para jugar es Mbappé, que volvió el pasado fin de semana de una lesión. No obstante, Tuchel aún no ha definido si será titular o ingresaría durante el partido, pues “está en condiciones de jugar, pero no 90 minutos”.



Neymar será baja por suspensión. Al brasileño le resta por cumplir un partido, ya que le habían dado tres pero, a pedido de PSG, se le rebajó uno.

Gato manso.

Galatasaray no viene muy bien en la liga turca. Está séptimo con nueve puntos de 18 disputados y si bien hace cinco que no pierde, también es cierto que hace dos que no gana. Muslera estará en el arco, pero los ojos estarán puestos en el colombiano Radamel Falcao. En Estambul por estas horas se dice que el “Tigre” es hasta el momento un “gato manso”, pues solo ha jugado cuatro partidos y convertido un gol, aunque importante porque fue para el triunfo 1-0 sobre Kasimpasa.

PSG empezó bien y quiere seguir así para cumplir su tan anhelada meta de ganar la Champions. Para eso se está armando desde hace tres años.

Real Madrid 344 días sin ganar en casa

Real Madrid recibe hoy a las 13.55 de Uruguay al Brujas de Federico Ricca con varios objetivos, pero fundamentalmente uno: ganar y romper su mala racha de local en Champions. Con Federico Valverde en la convocatoria, el equipo madridista debe cambiar la imagen dejada en el debut, cuando cayó 3-0 en París ante el PSG. Pero lo fundamental es ganar y para ello deberá quebrar una racha de 344 días sin victorias en el Bernabéu por Champions. El 23 de octubre de 2018 fue el último triunfo, por 2-1 ante el Viktoria Plzen. Luego fue goleado 3-0 por CSKA Moscú y 4-1 por Ajax.

EN INGLATERRA Partidazo entre Tottenham Hotspur y Bayern Munich

Como es habitual, Bayern Munich empezó la Champions con todo: goleada 3-0 en casa al Estrella Roja. Ahora tendrá una difícil salida, pues visitará a Tottenham Hotspur, que viene de igualar 2-2 en campo de Olympiakos y cuenta con una ofensiva explosiva, especialmente jugando en casa. Por este mismo grupo, Estrella Roja recibe a Olympiakos.

EN INGLATERRA Dinamo Zagreb probará el poder devastador del Manchester City



Diecisiete goles en los últimos cuatro partidos y solo uno en contra. Con esos pergaminos recibe Manchester City a Dinamo Zagreb. Por Champions, el equipo de Pep Guardiola debutó con un contundente 3-0 de visitante sober Shackhtar Donesk. El elenco croata, en tanto, goleó 4-0 a Atalanta. El conjunto italiano recibe hoy a Shakhtar.

en italia Bayer Leverkusen llega a disputarle el invicto en casa a la Juventus



Juventus ganó todos sus partidos en la temporada como local, pero en Champions no le ha ido tan bien en su estadio: perdió tres de sus últimos seis, incluido el último por 2-1 con Ajax este año por semis. Hoy (hora 16), con Rodrigo Benctancur entre los convocados, recibe a Bayer Leverkusen, que ha ganado cinco de sus últimos seis partidos de visitante en la Bundesliga. ¡Cuidado!

EN RUSIA Atlético de Madrid visita al Lokomotiv, de muy buen comienzo



Con José María Giménez en el grupo y proyectado como titular en la defensa, Atlético de Madrid está instalado desde el domingo a la noche en Moscú a la espera de su duelo con Lokomotiv (hora 16). El colchonero empató 2-2 en casa ante Juventus en la primera jornada, en tanto el elenco ruso se impuso 2-1 en su visita al Bayer Leverkusen.