"Lo de hoy fue alevoso; el arbitraje fue nefasto"

Tras la derrota de Peñarol a manos de Torque 4-3 con dos goles sobre el final, el técnico aurinegro Leonardo Ramos se mostró muy molesto, principalmente por el arbitraje de Leodán González.



"Lo de hoy fue alevoso, los penales no fueron, el arbitraje fue nefasto", comenzó diciendo el técnico, que agregó sobre su expulsión: "Nunca me excedo, pero hoy me excedí en lo que dije, pero tenía un porqué. Hubo una reiteración continua de faltas que no fueron sancionadas con tarjetas. Por faltas menores sufrimos muchas amonestaciones. Nunca hablo de los árbitros, pero lo de hoy fue nefasto".

Además, Ramos dijo sobre los penales a favor de Torque que fueron convertidos por el capitán celeste Álvaro Brum que "el primero no es y el segundo 'Tito' se da vuelta y le pega en el brazo; tengo que ver si el radio del brazo de 'Tito' está muy lejos de su cuerpo, si es así fue bien cobrado, no voy a eso, voy al primer penal y al tema de las tarjetas, más allá de que no jugamos un gran partido".

Por otro lado, el técnico de Peñarol se refirió a las dificultades que tuvo para armar el plantel. "Tuvimos que pedir a Matías De los Santos, que viene jugando en Tercera o en Cuarta, porque no teníamos más jugadores. Ahora tenemos otro problema porque no tenemos a Franco Martínez, que es el relevo natural y no vamos a tener a 'Tito'; nos tendremos que arreglar con lo que hay. Hoy por hoy somos 18 justos con un jugador de inferiores".

Por último, Ramos señaló que "Torque no me sorprendió, ya lo habíamos visto. Nos queda la pena después de haber hecho un gran esfuerzo de perderlo en los últimos minutos con cosas que no podían pasar. Me duele perder el partido. El tema de la Anual es larguísimo, falta medio torneo, queremos ir en busca del torneo".