En horas se dará a conocer la lista

Desde que Óscar Washington Tabárez dio a conocer la lista de 26 preseleccionados para la Copa del Mundo de Rusia el pasado 15 de mayo, las especulaciones sobre quiénes serían los tres desafectados empezaron a surgir por todos lados. Por varios días prácticamente que el tema monopolizó las charlas de las personas en un país que ya palpita el inicio de un nuevo Mundial, previsto para Uruguay el próximo viernes 15 de junio, contra la selección de Egipto.



Lo cierto es que todo hace indicar que entre hoy y mañana se dará a conocer finalmente la lista definitiva para Rusia 2018, que tendrá tres jugadores afuera teniendo en cuenta la nómina antes señalada.



Si bien el plazo máximo para entregar la lista es el lunes 4 de junio, Uruguay en principio no esperaría a esa fecha para divulgar los nombres de los 23 mundialistas.



Al día de hoy, ninguna de las selecciones integrantes del Grupo A (Rusia, Egipto, Arabia Saudita y Uruguay) publicó la lista, más allá de que varias de las restantes selecciones ya han dado a conocer los nombres, como Brasil, que fue uno de los primeros países en hacerlo.



Incluso surgió en Uruguay una lista que se hizo viral en las redes sociales, pero que era totalmente falsa, como quedó claro horas más tarde de que se empezará a correr la bola por todos lados.



De no mediar ninguna sorpresa, y por lo que ha venido siendo el accionar del maestro Tabárez previo a cada Copa del Mundo, parece poco probable que no sean desafectados tres volantes. Para romper con ese esquema podrían ser sacados de la lista dos mediocampistas y un lateral, como Gastón Silva.



Uno de los nombres que aparece como firme candidato a no estar en Rusia es Nicolás Lodeiro, ya que no tuvo una de sus mejores temporadas en una liga de poco peso a nivel mundial como lo es la de Estados Unidos. Incluso el propio sanducero declaró que se sorprendió al ver su nombre en la lista de 26.



Otro candidato a salir de la nómina es Federico Valverde, tras una temporada en la que fue cedido a préstamo desde Real Madrid a Deportivo La Coruña y donde alternó hasta que se lesionó, hecho que le quitó posibilidades de estar.



Carlos Sánchez, Jonathan Urretaviscaya, Gastón Ramírez y hasta Lucas Torreira son otros candidatos a salir y no estar en Rusia.