Horarios y TV: ¿dónde se puede ver la ceremonia The Best de la FIFA?

Este lunes desde Milán se podrá ver una nueva edición de la ceremonia The Best organizada por la FIFA, en la que se entregarán varios premios a lo mejor del año, desde los futbolistas hasta los hinchas. Pero, ¿Dónde se puede ver por televisión? ¿Y en streaming? ¿A qué hora empieza la ceremonia?

El evento está programado para comenzar a las 15:30 horas de Uruguay. En nuestro país se podrá ver por televisión en el canal 1610 de Directv. También estará disponible en streaming a través del canal de YouTube de la FIFA.



En The Best se entregarán los premios al mejor jugador del año. En la categoría masculina, los nominados son Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Virgil Van Dijk. En la femenina están Lucy Bronze, Alex Morgan y Megan Rapinoe.



También hay presencia uruguaya en dos categorías. Para el once ideal hay 55 futbolistas preseleccionados, entre los que se encuentran Luis Suárez y Diego Godín.



Además, Justo Sánchez está nominado para el premio a la Afición de la FIFA por el corto "Justo y Nico" de la Secretaría de Deporte uruguaya. Competirá con la hinchada de Holanda y Silvia Grecco, la mujer brasileña que narra los partidos a su hijo ciego.



Habrá premios para los mejores entrenadores en categorías masculina y femenina y también a los mejores arqueros.