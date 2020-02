Horacio Peralta: "Me quedó en el debe ser más profesional en mi carrera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Horacio Peralta estuvo en el programa Punto de Partida que se emite en la señal de DIRECTV Sports, donde entre otras cosas confesó que debió actuar mejor a lo largo de su periodo como futbolista profesional.

"El Chino" hizo referencia a su inicio como jugador profesional sin haber debutado en Danubio: "fue con la selección, era juvenil y (Daniel) Passarella le pidió a (Victor) Púa luego de un partido donde hice de sparring. Debuté en un amistoso contra Costa Rica en el Centenario faltando diez minutos para que termine el partido. Fue algo increíble porque no lo esperaba".

En el año 2001 Peralta llegó a Nacional, donde le tocó convertir varios goles clásicos, donde eligió "el gol de la final, es el que más me queda guardado. Los clásicos eran los partidos que esperaba todo el año, para mi jugar contra Peñarol era todo".

El exatacante reconoció que "hacía muy bien las pretemporadas, pero el resto del año hacía lo justo y necesario, no fui lo profesional que debía ser. Yo amaba al fútbol y creía que jugar al fútbol no era correr dieciséis kilómetros. Me quedó en el debe ser mucho más profesional de lo que fui".

Por último, recordó su relación con Juan Ramón Carrasco y cómo fue el momento donde no le tocó tener participación en Nacional: "el primer día que llegó jugamos un amistoso en el Gran Parque Central, hice un gol, nos fuimos a concentrar y cuando me estaba bajando del ómnibus me dijo 'conmigo vos no vas a jugar'. Juan era muy gracioso y tenía esas salidas. En el partido que salí y no volví a jugar había hecho un gol, en el entretiempo me dijo que le había gustado como había jugado pero que me iba a sacar faltando quince minutos para que la gente me aplauda, cosas que Juan nunca te dice, ese día interiormente me dije 'Horacio, no jugas más'. Yo nunca salí por rendimiento, salí por cruces que tuve con él. Habían prácticas donde hacían fútbol, armaba los equipos y me dejaba afuera de los veintidós, estuve seis meses mirando las prácticas desde una heladerita convidándole agua a mis compañeros".