La hora de que "Toco" dé la talla

El “Tito” Formiliano tiene una distensión en el cuádriceps y no estará el sábado ante Fénix. No lo quieren exigir. De hecho, también se mantiene la duda si podrá jugar el próximo miércoles ante Libertad en Paraguay por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Mientras tanto, su lugar lo ocupará Luis Maldonado.



El “Toco” tendrá así, desde el vamos, una nueva oportunidad para demostrar de qué está hecho. Con poco renombre, pero con el apoyo y conocimiento del entrenador, llegó en enero tras sus buenas actuaciones en The Strongest. Desde entonces solo disputó tres encuentros como carbonero.



El 27 de enero hizo su estreno oficial en la Supercopa ante Nacional. Ingresó a los 56 minutos por un sentido Ramón Arias y aprobó el examen. En un partido que Peñarol tenía claramente dominado (ganaba 3-0, después terminó en 3-1), jugó simple. Tomó la mejor decisión: no arriesgó y no se complicó. Un debut en un equipo grande ya de por sí es difícil y mucho más si es en un clásico y en un partido donde hay un trofeo de por medio. Ovación calificó con un 5 al zaguero.

Foto: Gerardo Pérez.

Luego, el “Toco” recién volvió a jugar el 15 de marzo en la altura de La Paz ante su exequipo. Maldonado compartió la zaga con Arias, como lo hará el próximo fin de semana, y Formiliano pasó al medio en un 4-1-4-1 que implementó “Leo” Ramos para intentar sortear los efectos de los 3.650 metros sobre el nivel del mar. No mostró su mejor versión. En un encuentro que Peñarol venía manejando sin grandes inconvenientes, perdió la marca de Edison Carcelén en un tiro de esquina que derivó en el 1-0 final. A los 70’ salió sustituido. “Me da mucho fastidio porque el primer tiempo lo controlamos bastante bien, pero los errores en la Copa Libertadores se pagan bastante caros y es lo único para reprochar”, dijo el DT. Maldonado, que fue calificado con un 4, puso la cara: “En una distracción perdí en la disputa, así que la responsabilidad de la derrota es directamente mía”.

Foto: AFP.

Finalmente, su tercera aparición se dio el último fin de semana ante Rampla. Ingresó para jugar el segundo tiempo cuando Formiliano sintió una molestia. Cumplió una aceptable labor y fue puntuado con un 5 por Ovación.



El “Toco” tendrá una nueva chance de demostrar sus condiciones ante Fénix... ¿Y contra Libertad?