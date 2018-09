Hora de soltar a las fieras

Se vienen cambios para el partido del próximo domingo contra Rampla Juniors. En primer lugar porque las suspensiones de Guzmán Pereira y Cristian Rodríguez no le dejan otra alternativa a Diego López y segundo porque el flojo rendimiento mostrado ante Torque volvió a encender las alarmas puertas adentro del club. “Todavía depende de nosotros mismos”, dijeron. Y es cierto, aunque también está claro que Peñarol ya gastó el poco margen de error que le quedaba.

Para peor, teniendo en cuenta que el fin de semana Nacional ganará los puntos frente a El Tanque Sisley, no queda tiempo ni para pensar en un eventual resultado que pueda beneficiar a los aurinegros. Hay que ganar o ganar, de cualquier manera.

Por Pereira asoma Gonzalo Freitas como principal candidato a ocupar esa zona de la cancha. ¿Y por el “Cebolla”? Todos los caminos conducen a Maximiliano Rodríguez. A pesar de que el “Memo” desde un inicio se mostró partidario de usarlo como delantero y no como volante, esta situación no le plantea otra alternativa. Sobre todo porque dentro del plantel no tiene otro futbolista con esas características: un jugador capaz de distribuir la pelota y dársela siempre al jugador mejor ubicado.

El otro que golpea la puerta para entrar es Fabián Estoyanoff. El entrenador viene insistiendo con Agustín Canobbio e Ignacio Lores por las bandas, pero ninguno de los dos consiguió hasta el momento la regularidad necesaria como para asegurarse el puesto. Demasiados altibajos para un DT que prioriza el juego por afuera.

Teniendo en cuenta que siempre es uno de los primeros cambios (salvo en los dos que fue titular, ingresó en todos los demás encuentros), el “Lolo” aparece en el inicio de la semana como una posibilidad real de recambio para ocupar uno de esos dos sectores.

¿Y si el “Memo” sorprende cambiando los dos extremos? La chance más firme es que, como lo hizo al inicio del semestre, ponga Rodrigo Rojo de volante por izquierda con Lucas Hernández en el lateral.

Todas hipótesis que se plantean en el inicio de la semana para un Peñarol que tendrá que realizar variantes y hacerle frente a ausencias muy importantes. Material en el banco tiene. Es hora de soltar a las fieras.

Maximiliano Rodríguez

Foto: Marcelo Bonjour

Con poco rodaje en el Clausura: Apenas 212’ minutos entre seis partidos. Fue titular contra River y Atenas. Se ausentó en dos por lesión y en uno estuvo en el banco.

Sus ingresos fueron importantes: Cuando entró, lo hizo bien. Le dio claridad al equipo y fue determinante para ganar los partidos contra Liverpool y Cerro.



Con el gol en la cabeza: Jugando más atrás o más adelante, es un jugador que siempre tiene el arco entre ceja y ceja. Por eso también es el más parecido al “Cebolla”.

Fabián Estoyanoff

Foto: Gerardo Pérez.

Es una alternativa en este Clausura: Si bien disputó todos los partidos, solo en dos (ante Racing y Wanderers) fue titular y fueron los únicos en los que estuvo los 90’. Totaliza 406’.

Los hace y los da: Su velocidad y desequilibrio individual fueron importantes para asegurar partidos que Peñarol no tenía del todo controlados.