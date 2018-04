La hora de recibirse: Bergessio jugará su primer clásico

Llegó sobre el final del período de pases de verano después de una larga novela en Nacional, que involucró un sinfín de nombres de centrodelanteros y varias idas y vueltas. Arribó a los tricolores después de un semestre con pocos minutos en Vélez Sarsfield y con la incógnita de lo que le podía volcar al equipo, aunque sin olvidar su importante trayectoria.



Lo cierto es que Gonzalo Bergessio es hoy el jugador que más minutos lleva jugados en la temporada dentro del plantel, es el goleador del Torneo Apertura (8 goles) y un futbolista importante en el esquema del técnico Alexander Medina, por dos motivos fundamentales: Todo lo que genera para sus compañeros, ya sea pivoteando o ganando pelotas por elevación; y el compromiso para ser el primer marcador del equipo.



Mañana, el nacido en Córdoba en 1984, será titular frente a Peñarol y jugará así su primer encuentro clásico en el fútbol uruguayo.



“Estoy contento por poder vivir y disfrutar de un clásico que todavía no me tocó jugar. Estoy con mucha ilusión de que nos vaya bien y de lograr un triunfo que prácticamente nos lleve al campeonato”, señaló el delantero, quien agregó que “he jugado varios clásicos en Argentina y me ha ido bien y mal. Está claro que todo clásico es diferente. Este es el primero que me toca jugar y por cómo se está viviendo en la semana sé que es importantísimo para la gente y para nosotros también. Por lo que se vive en la semana seguramente sea parecido a los clásicos de Argentina. Acá la ciudad se revoluciona y allá también. Estamos esperándolo con muchas ganas y disfrutando de cada entrenamiento”.



Si bien es un hecho que Bergessio será titular, no está claro a pocas horas del clásico quién será su acompañante en la ofensiva. Sebastián Fernández y Tabaré Viudez son las opciones, aunque factiblemente jugando en un 4-2-3-1 y no en un 4-4-2 con el que se ha entendido muy bien con “Papelito”.



A su frente el centrodelantero se las verá con dos buenos zagueros, como lo son Fabricio Formiliano y Ramón Arias. Pero Bergessio ha sabido enfrentar a buenos defensas y marcar goles. El atacante anotó en cinco de los 11 partidos que jugó en el Apertura e hizo tres dobletes: a Torque, Rampla Juniors y Cerro.



Una de las principales virtudes de Bergessio es su efectividad y su tranquilidad a la hora de definir. También el sacrificio que realiza para generar jugadas de gol para el equipo. Mañana tiene un examen importante: rendir en el clásico.