Hora 0 del 2022: Así están hoy los rivales de Uruguay hacia el Mundial

Todavía fresca en el recuerdo la campaña celeste en Rusia 2018, ya aparece en el horizonte el comienzo de largo y exigente camino hacia Catar 2022. Los días 26 y 31 de marzo se disputarán las dos primeras fechas de las eliminatorias. El jueves 26 de marzo los partidos serán Uruguay-Chile, Colombia-Venezuela, Brasil-Bolivia, Paraguay-Perú y Argentina Ecuador. El martes 31 jugarán Ecuador-Uruguay, Perú-Brasil, Venezuela-Paraguay, Bolivia-Argentina y Chile-Colombia. Después habrá una pausa hasta septiembre, cuando se disputarán dos fechas más. Otras dos en octubre y dos más en noviembre completarán los partidos de este año, para reanudar la serie en 2021. A dos meses del inicio de esa carrera, aquí están las últimas novedades de los nueve rivales de Uruguay.

Argentina

La campaña 2019 afirmó a Lionel Scaloni como técnico de la selección argentina. Después de ser considerado casi un entrenador provisorio (se mencionó a Marcelo Gallardo y Diego Simeone para reemplazarlo) y sufrir alguna derrota inesperada en la primera mitad del año, el equipo tuvo una correcta actuación en la Copa América y terminó el año con buenos resultados en amistosos ante rivales poderosos. Por todo eso, el presidente de la AFA Claudio Tapia y el director de selecciones nacionales César Menotti lo confirmaron en el cargo hasta después del Mundial 2022. Durante el año buscó cierta renovación del equipo, aunque siempre girando alrededor de Lionel Messi.

Los partidos de 2019: 1-3 con Venezuela en Madrid, 1-0 a Marruecos en Casablanca, 5-1 a Nicaragua en San Juan, 0-2 con Colombia en Salvador, 1-1 ante Paraguay en Belo Horizonte, 2-0 a Catar en Porto Alegre, 2-0 a Venezuela en Río de Janeiro, 0-2 con Brasil en Belo Horizonte, 2-1 a Chile en San Pablo, 0-0 con Chile en Los Angeles, 4-0 a México en San Antonio, 2-2 con Alemania en Dortmund, 6-1 a Ecuador en Elche, 1-0 a Brasil en Riad, 2-2 con Uruguay en Tel Aviv.

Bolivia

El venezolano César Farías asumió a fines de agosto al frente de la selección de Bolivia, cuyas campañas en los tiempos recientes han sido de discretas para abajo. En los últimos días, sin embargo, corrieron versiones de que Farías podría alejarse para hacerse cargo del combinado venezolano. “Si Bolivia gana todos los puntos de local pelea la eliminatoria”, comentó el entrenador tras el sorteo de los partidos. Pero a la vez admitió que sería necesario también lograr alguna unidad como visitantes.

Los partidos de 2019: vs. Nicaragua 2-2 en Villa Tunari, vs. 0-1 con Corea del Sur en Ulsan, 0-1 con Japón en Kobe, 0-3 en Brasil en San Pablo, 1-3 con Perú en Río de Janeiro, 1-3 con Venezuela en Belo Horizonte, 0-3 con Ecuador en Cuenca.

Brasil

El entrenador Tité recibió algunas críticas durante 2019, que fueron acalladas por la conquista de la Copa América, tras una marcha no brillante pero sólida.



El técnico insinuó que podría usar la Copa América de Argentina-Colombia como banco de pruebas para dos compromisos que le interesan más, las eliminatorias y los Juegos Olímpicos de Tokio (si Brasil se clasifica). No puede quejarse de falta de alternativas: a hombres como Neymar, Roberto Firmino, Coutinho y Everton se agrega el de Gabriel Barbosa, el mejor futbolista de América 2019 en la encuesta “América le responde a El País”.

Neymar declaró en estos días que quiere jugar tanto la Copa América como los Juegos Olímpicos, para lo cual el PSG (o el eventual club que se lleve su pase) deberá dar su aprobación, ya que implicará varias semanas fuera de Europa.



Los partidos de 2019: 1-1 con Panamá en Oporto, 1-3 con República Checa en Praga, 2-0 a Catar en Brasilia, 7-0 a Honduras en Porto Alegre, 3-0 a Bolivia en San Pablo, 0-0 con Venezuela en Salvador, 5-0 a Perú en San Pablo, 0-0 con Paraguay en Porto Alegre (ganó por penales), 2-0 a Argentina en Belo Horizonte, 3-1 a Perú en Río de Janeiro, 2-2 con Colombia en Miami, 0-1 con Perú en Los Angeles.

Chile

El seleccionado chileno no tuvo buenas actuaciones durante 2019 y, para colmo, se quedó sin los últimos amistosos previstos ante Bolivia y Perú, cancelados debido al estallido social en el país. Esta situación incluso puso en duda la continuidad del técnico colombiano Reinaldo Rueda al frente de la Roja. “Si vengo a trabajar en fútbol y no hay, me tengo que ir”, declaró entonces. Pero hasta ahora sigue en el cargo.



Su tarea está a mitad de camino entre seguir confiando en la llamada generación dorada de Alexis Sánchez, Gary Medel y Eduardo Vargas o iniciar una renovación en el plantel. De los nuevos que fueron probados, apenas Erick Pulgar y Guillermo Maripán justificaron su convocatoria.

Los partidos de 2019: 1-3 con México en San Diego, 1-1 con Estados Unidos en Houston, 2-1 a Haití en La Serena, 4-0 a Japón en San Pablo, 2-1 a Ecuador en Salvador, 0-1 con Uruguay en Río de Janeiro, 0-0 con Colombia en San Pablo (ganó por penales), 0-3 con Perú en Porto Alegre, 1-2 con Argentina en San Pablo, 0-0 con Argentina en Los Angeles, 1-2 con Honduras en San Pedro Sula, 0-0 con Colombia en Alicante, 3-2 a Guinea en Alicante.

Colombia

La Selección Colombia, como la llaman en su país, amagó hacer una gran Copa América después de vencer a Argentina en el debut, pero no lo concretó y quedó afuera por penales ante Chile en los cuartos de final. Sin embargo, el técnico Carlos Queiroz cuenta con un importante potencial en futbolistas como Juan Cuadrado, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez o Edwin Cardona. Una de sus exigencias es que sus titulares estén jugando en sus respectivos clubes.

Esta semana, Queiroz solicitó la contratación de Mario Yepes, un exjugador “histórico” como director deportivo del seleccionado, como vínculo entre los jugadores y el cuerpo técnico. Se señala que por su nacionalidad portuguesa, Queiroz todavía desconoce aspectos de la idiosincrasia del futbolista colombiano, lo cual busca solucionar con el aporte de sus colaboradores locales.



Los partidos de 2019: 1-0 a Japón en Yokohama, 1-2 con Corea del Sur en Seúl, 3-0 a Panamá en Bogotá, 3-0 a Perú en Lima, 2-0 a Argentina en Salvador, 1-0 a Catar en San Pablo, 1-0 a Paraguay en Salvador, 0-0 con Chile en San Pablo (perdió por penales), 2-2 con Brasil en Miami, 0-0 con Venezuela en Tampa, 0-0 con Chile en Alicante, 0-3 con Argelia en Lille, 1-0 a Perú en Miami, 1-0 a Ecuador en Nueva Jersey.

Ecuador

Esta semana la Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció la contratación del hispano-neerlandés Jordi Cruyff, hijo del legendario futbolista del Ajax y el Barcelona, como nuevo técnico, en el marco de un “proyecto integral de renovación” de todos los equipos nacionales del país, incluido el femenino. El propio presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, estuvo presente en el acto.



"Una transformación para apuntalar todos los aspectos que fortalezcan nuestro fútbol", afirmó el presidente de la FEF, Francisco Egas. Se cambiará hasta el escudo del equipo... Ecuador viene de quedar afuera del Mundial 2018 y de una pobre actuación en la Copa América 2019.

La prensa ecuatoriana indicó que antes de elegir a Cruyff se realizaron sondeos con el alemán Jürgen Klinsmann, pero este pretendía seguir viviendo en California y viajar solo para preparar los partidos en las fechas FIFA. Otros nombres que se manejaron fueron los del argentino José Pékerman, los españoles Fernando Hierro y Robert Moreno y el chileno Manuel Pellegrini. La demora en la definición del técnico fue criticada, pues Cruyff empezará prácticamente de cero con las eliminatorias prácticamente encima. Será la primera experiencia de Cruyff al frente de un seleccionado, luego de ser director deportivo y entrenador del Maccabi Tel Aviv durante seis años y dirigir al Chongqing Dangdai Lifan de la liga china.

Otra novedad es que sus partidos por las eliminatorias podrían jugarse ya desde marzo en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, debido a que el tradicional Atahualpa será demolido este año para dar sitio a un nuevo escenario. Entre los dos estadios no hay diferencias de altura, pero el de la LDU cuenta con mayor capacidad en sus empinadas tribunas.



Los partidos del 2019: 0-1 con Estados Unidos en Orlando, 0-0 con Honduras en Harrison, 1-1 con Venezuela en Miami, 2-3 con México en Arlington, 0-4 con Uruguay en Belo Horizonte, 1-2 con Chile en Salvador, 1-1 con Japón en Belo Horizonte, 1-0 a Perú en Nueva Jersey, 3-0 a Bolivia en Cuenca, 1-6 con Argentina en Elche, 3-0 a Trinidad y Tobago en Portoviejo, 0-1 con Colombia en Harrison.

Paraguay

El argentino Eduardo Berizzo asumió como técnico de Paraguay en febrero de 2019, tras el breve pasaje del colombiano Juan Carlos Osorio (luego de apenas cinco meses de labor renunció por motivos familiares). La corta duración de los procesos de trabajo fue uno de los problemas del seleccionado guaraní en los últimos años. Berizzo fue ratificado tras la Copa América, en la cual su equipo no pudo ganar un partido pero opuso dura resistencia a Brasil, cayendo solo por penales.

En recientes entrevistas, el técnico afirmó que sus objetivos eran afirmar la solidez defensiva y recuperar la fortaleza cuando juega como local. El mayor problema es el ataque, donde no aparece un centrodelantero de peso. Se habla del regreso de Roque Santa Cruz, de 38 años pero con buenas actuaciones recientes en Olimpia.



Los partidos de 2019: 0-1 con Perú en Harrison, 2-4 con México en Santa Clara, 1-1 con Honduras en Ciudad del Este, 2-0 a Guatemala en Asunción, 2-2 con Catar en Río de Janeiro, 1-1 con Argentina en Belo Horizonte, 0-1 con Colombia en Salvador, con Brasil en Porto Alegre (perdió por penales), 0-2 con Japón en Kashima, 4-2 a Jordania en Amán, 0-1 con Serbia en Lucani, 1-1 con Eslovaquia en Bratislava, 1-0 a Bulgaria en Sofía, 0-0 con Arabia Saudita en Riad.

Perú

La clasificación para Rusia 2018 y la buena actuación en la Copa América 2019, en la cual resultó finalista, afirmaron la posición del argentino Ricardo Gareca al frente de la selección de Perú y dan tranquilidad a todo el ambiente futbolístico del país. Pero nada es para siempre: dos puntales del equipo como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán rondan los 36 años, por lo cual deben empezar a asomar sus reemplazantes.



En estos días, Gareca viajará a Holanda, Francia y España para conversar con los futbolistas que militan en clubes de esos países y comenzar a preparar las eliminatorias.

Los partidos de 2019: 1-0 a Paraguay en Harrison, 0-2 con El Salvador en Washington, 1-0 a Costa Rica en Lima, 0-3 con Colombia en Lima, 0-0 con Venezuela en Porto Alegre, 3-1 a Bolivia en Río de Janeiro, 0-5 con Brasil en San Pablo, 0-0 con Uruguay en Salvador (ganó por penales), 3-0 a Chile en Porto Alegre, 1-3 con Brasil en Río de Janeiro, 0-1 con Ecuador en Nueva Jersey, 1-0 a Brasil en Los Angeles, 0-1 con Uruguay en Montevideo, 1-1 con Uruguay en Lima, 0-1 con Colombia en Miami.

Venezuela

El seleccionado sudamericano que mostró los mayores progresos en los últimos tiempos quedó acéfalo tras la renuncia del técnico Rafael Dudamel el 2 de enero después de tres años y nueve meses de trabajo. El entrenador argumentó que la relación con la Federación Venezolana se había deteriorado, pese a que el equipo se encontraba en su “mejor momento histórico”.

A la hora de preparar este informe se manejaba una larga lista de candidatos para reemplazar a Dudamel. Allí figuran el boliviano Julio César Baldivieso, el colombiano Jorge Luis Pinto y el argentino (ex Boca) Gustavo Alfaro. Incluso el venezolano César Farías, hoy en el seleccionado boliviano. Si no es él, podría ser su hermano Daniel, con una buena campaña al frente del Deportivo La Guaira. El argentino José Pékerman rechazó la propuesta. Y Diego Maradona “nunca estuvo en los planes”, aclaró un dirigente, pese a las versiones que circularon.



Los partidos de 2019: 3-1 a Argentina en Madrid, 1-1 con Ecuador en Miami, 1-3 con México en Atlanta, 3-0 a Estados Unidos en Cincinnati, 0-0 con Perú en Porto Alegre, 0-0 con Brasil en Salvador, 3-1 a Bolivia en Belo Horizonte, 0-2 con Argentina en Río de Janeiro, 0-0 con Colombia en Tampa, 4-1 a Bolivia en Caracas, 2-0 a Trinidad y Tobago en Caracas, 1-4 con Japón en Suiza.