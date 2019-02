De los homenajes a Sala al manejo de su traspaso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nantes y Saint Etienne empataron 1 a 1 en la liga francesa. Era el primer partido de Nantes tras la desaparición del argentino Emiliano Sala. Antes del comienzo, el público que llenó el Stade de la Beaujoire realizó un enorme mosaico en el que se podía leer “Sala” en color verde sobre un fondo amarillo, los colores del Nantes. También representaron la bandera argentina. La fotografía de Sala podía verse además en el circulo central y varios de los excompañeros del argentino llevaban camisetas con su rostro. Público y jugadores guardaron un respetuoso minuto de silencio, seguido por los aplausos de los aficionados, que corearon el nombre del futbolista desparecido mientras viajaba de Nantes a Cardiff.

Sin embargo, en medio de tanta congoja y homenajes, el diario Daily Mail de Inglaterra muestra otro lado del fútbol. Uno muy duro, pero real. Da a conocer las conversaciones del empresario Willie McKay, quien realizó el negocio entre Nantes y Cardiff, con el jugador.

“En esto no hay sentimientos, es sólo negocio”, le dijo McKay a Sala. El agente, que le presentó al argentino el negocio el pasado 6 de enero, fue crudo, pero también sincero. “Nosotros no le decimos a los futbolistas que somos como un padre para ellos. No. Si tú no fueras futbolista, esta gente no estaría interesada en ti. Es sólo una cuestión de dinero. En definitiva, todos queremos el dinero”, le explicó el agente, quien también le reconoció que había avisado a la prensa sobre el interés de otros equipos, como West Ham y Everton, pero que era solamente para aumentar la oferta de Cardiff. Y que sin eso nadie lo hubiera conocido, porque en Inglaterra no se sigue la Liga francesa.

En una entrevista con el diario francés L’Equipe, McKay admitió que le consiguió el vuelo privado a Sala, quien quería quedarse un día más en Nantes para despedirse de sus compañeros, por más que Cardiff le ofreció viajar en una línea comercial. “Estos días han sido una pesadilla”, dijo McKay, quien aún no ha cobrado ni lo hará porque Cardiff no pagará por un futbolista que jamás llegó.