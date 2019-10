El homenaje a Diego Forlán tiene fecha, lugar e invitados confirmados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una camiseta blanca y otra azul se encontraban a los costados de la mesa en la que minutos más tarde Diego Forlán iba a contar los detalles. Esas camisetas escondían una particularidad que tal vez no está relacionada directamente, pero que daba un indicio.

La tipografía de los nombres y los números fue la misma que utilizó Forlán y toda la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011 y de ahí se desprenderá uno de los equipos que el próximo 28 de diciembre saltará al campo de juego del Estadio Centenario en el partido despedida de “Cachavacha”.

Diego Forlán: la despedida "no era algo que tenía en mente"

Y así fue confirmado por Forlán minutos después. Quienes fueron sus compañeros en la aventura africana y en la vecina orilla formarán uno de los equipos con la dirección técnica del actual cuerpo técnico de la Celeste encabezado por Óscar Washington Tabárez.

“Con esos jugadores no hemos podido juntarnos a jugar o a divertirnos después de 2010 o 2011, entonces la idea es esa, divertirnos en este partido”, aseguró Diego Forlán quien también habló sobre el formato.

Presentación de la despedida de Diego Forlán. FOTO: Gerardo Pérez.

“Está claro que el formato será de partido de fútbol, pero a la vez quiero que sea un espectáculo para la familia, los niños y los adultos”, confirmó.

¿Y los rivales? Del otro lado estarán los “Amigos de Forlán”, donde habrá muchas presencias internacionales y como dijo él jugarán: “excompañeros, otros deportistas, rivales que he tenido la oportunidad de enfrentar y jugadores que por la época no he podido compartir”.

Robert Pires, los hermanos Gary y Paul Neville, Santiago Cazorla y Fernando Hierro son algunos de los invitados, aunque falta que cada uno de ellos confirme.