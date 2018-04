Hizo los deberes

Iban 39 minutos de juego. Nacional había sido ampliamente superior a su rival, pero no lo había plasmado en el marcador. De hecho, ya a los 40 segundos había generado una situación de gol clarísima, que Matías Zunino tiró por encima del palo.



Pero la virtud de Nacional en la primera parte estuvo en no desesperarse. “Seba” Rodríguez no perdió la calma nunca, se complementó muy bien con Christian Oliva, y junto al capitán Diego Polenta -con envíos largos o pases entre líneas- y Tabaré Viudez, eran los que más buscaban generar juego para los extremos y para Gonzalo Bergessio. Así llegó la incidencia en la que le hacen una falta a “Taba” cuando encaró de derecha al medio y se generó el tiro libre con el que Nacional se puso 1-0, gracias a la certera definición del número 16 albo.



Un minuto después, una jugada individual de Viudez pudo poner antes del descanso el 2-0, pero le sacaron el gol en la línea. El 10 tricolor estuvo en una noche en la que no se cansó de encarar y mostró una de sus mejores versiones de la temporada.



En el segundo tiempo Nacional controló el juego, pero no llegó tanto al arco que defendió Luis Ortiz. El encuentro se hizo aburrido, porque Real Garcilaso no podía generar peligro. Menos aún cuando se fue lesionado su mejor exponente, que anoche estuvo bien controlado: Alfredo Ramúa. Apenas el ingreso de Julio Landauri insinuó algo en ataque.



Una defensa que no tuvo errores, con las coberturas bien hechas, un doble cinco que pareció infalibe (Oliva cada día juega mejor), Viudez y “Seba” Rodríguez encendidos y Gonzalo Bueno muy peligroso por la izquierda conformaron una receta fatal para Real Garcilaso en el Parque.



El propio “Seba”Rodríguez sacudió la modorra con un remate desde afuera del área (76’), que produjo una buena atajada de Ortiz y fue el anticipo de lo que se vendría en los últimos diez minutos: tres goles más.



Primero Corujo embistió por el segundo palo tras un córner y puso al resguardo el triunfo ante cualquier vicisitud del juego. Luego Barcia se reencontró con el gol tras un buen pase de “Seba” Fernández, y por último Bergessio marcó su primer gol en la Copa.



Con el triunfo, Nacional superó en la tabla a su rival de turno y a Estudiantes y quedó a cuatro unidades de Santos, en zona de clasificación. Por si fuera poco, en el marco de un grupo parejo, los cuatro tantos anotados pueden llegar a ser muy importantes en el desenlace. Ahora se viene Santos en cinco días, pero antes Nacional debe cambiar el chip para recibir a Atenas por el Apertura.