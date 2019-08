Histórico: la francesa Frappart dirigirá la final de la Supercopa europea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La francesa Stéphanie Frappart marcará el 14 de agosto próximo un hito histórico en el fútbol al convertirse en la primera mujer que dirigirá una final masculina de competición europea, la Supercopa entre el Liverpool y el Chelsea en el Besiktas Park de Estambul.

Nacida en Valle del Ois, fue la encargada de arbitrar la reciente final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA entre Estados Unidos y Holanda en la ciudad de Lyon. También dirigió la semifinal del Campeonato de Europa Femenino de la UEFA de 2017 entre Holanda e Inglaterra.

Frappart dirigirá un equipo integrado en su mayoría por mujeres. Estará asistida por Manuela Nicolosi, de Francia, y Michelle O'Neal, de la República de Irlanda, que serán las árbitras asistentes. La pareja, junto a Frappart, también estuvo presente en la final del Mundial del 7 de julio.

El único hombre del equipo arbitral será el turco Cuneyt Cakir, cuarto árbitro del encuentro entre el campeón de la Champions League (Liverpool) y el de la Liga Europa (Chelsea).

Frappart ya hizo historia también en su país al convertirse en la primera árbitra en dirigir un partido de la liga francesa cuando estuvo presente en el duelo Amiens-Estrasburgo en abril.

En junio se anunció que la árbitra de 35 años sería ascendida a la nómina de árbitros de la Ligue 1 de forma permanente para la temporada 2019/20.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, se mostró orgulloso con esta decisión: "He dicho en muchas ocasiones que el potencial del fútbol femenino no tiene límites y estoy encantado. Como organización, damos la máxima importancia al desarrollo del fútbol femenino en todos los ámbitos. Espero que la habilidad y la devoción que Stéphanie ha demostrado a lo largo de su carrera para alcanzar este nivel sirva para inspiración a millones de niñas y mujeres de toda Europa y les demuestre que no debería haber barreras para alcanzar el sueño que cada uno tiene".