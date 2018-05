La historia Real Madrid-Neymar tendría un fichaje de 260 millones de euros

La historia entre Real Madrid y Neymar terminaría con un fichaje de 260 millones de euros, según lo informó el diario deportivo AS.



El nuevo capitulo de esta novela sale a luz por la descripción que hizo AS de las dos reuniones que el delantero del PSG tuvo en Brasil con un emisario del club blanco. La segunda tuvo como origen el encuentro entre Neymar y Vinicius. Al principio tenía que ser un acto privado ya que era un acercamiento del club blanco para unir a sus dos próximos cracks, pero ellos lo hicieron público en las redes sociales. AS indicó que Vinicius fue llevado a la casa de Neymar por un emisario del Real Madrid.



El primer encuentro entre Neymar y su círculo con el emisario del Real Madrid ocurrió en el mes de marzo, cuando Neymar estaba en Brasil recuperándose de su cirugía en el pie derecho.



El diario deportivo subrayó que estos encuentros son parte de la obsesión que tiene Florentino Pérez por fichar a Neymar. Recogiendo la información del programa El Chiringuito, AS indicó que la operación está tasada en 260 millones de euros.



Para remarcar que la versión deja de ser un simple rumor, el diario Sport indicó que Neymar empezó a seguir a Sergio Ramos en las redes sociales y opinó: "El círculo se va cerrando".