La historia de Paolo Guerrero ante Uruguay: cuatro goles, una roja y varios cruces con Lugano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Paolo Guerrero jugará como titular esta noche en la selección de Perú y será uno de los principales recaudos que deberá tomar Uruguay en su séptimo encuentro por las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

El experimentado delantero incaico ya jugó en 12 oportunidades contra la Celeste entre Eliminatorias, Copa América y amistosos. En total, Uruguay se impuso en seis ocasiones, Perú en dos y cuatro terminaron empates. Marcó cuatro goles.

Guerrero, además, fue expulsado una vez contra la Celeste. El 18 de junio de 2008, por Eliminatorias, Uruguay aplastó a Perú por 6-0 en el Centenario. Guerrero dejó a su equipo con uno menos a los 37 minutos.

La "pica" con Lugano

Guerro y Diego Lugano protagonizaron varios duelos individuales, no solo en selecciones si no también en el fútbol brasileño, que terminaron en roces y acaloradas discusiones.



Sin embargo, fuera de la cancha siempre se respetaron. La Tota, incluso, manifestó en una entrevista el año pasado al canal peruano UCI Noticias que Guerrero "después de Luis Suárez es el mejor delantero de América en los últimos 10 años".



"Es el jugador más completo que me tocó enfrentar. Tuvimos lindos duelos, lo respeto mucho por la carrera que hizo, por lo que representa en el fútbol y en especial para Perú", agregó.



"Realmente no lo conozco fuera de la cancha, pero ha sido de los adversarios más dignos y lindos de enfrentar por lo que te desafiaba, por las características que tenía, porque busca el contacto físico y utilizaba bien la fuerza y potencia que tiene para sacar ventajas", detalló.

Los goles de Guerrero ante Uruguay

¿Cuántos goles marcó Guerrero ante la Celeste? Cuatro. Festejó en un triunfo 3-0 por la Copa América 2007, en el empate 1-1 por la Copa América 2011, en la derrota 4-2 por la Eliminatoria a Brasil 2014 y el triunfo 2-1 en la clasificatoria al Mundial de Rusia.



El historial de Guerrero contra Uruguay

- Perú 0-0 Uruguay (8/6/2005 - Eliminatorias).

- Uruguay 0-3 Perú (27/6/2007 - Copa América).

- Uruguay 6-0 Perú (18/6/2008 - Eliminatorias).

- Uruguay 1-1 Perú (5/7/2011 - Copa América).

- Perú 0-2 Uruguay (20/7/2011 - Copa América).

- Uruguay 4-2 Perú (10/6/2012 - Eliminatorias).

- Perú 1-2 Uruguay (7/9/2013 - Eliminatorias).

- Uruguay 1-0 Perú (30/3/2016 - Eliminatorias).

- Perú 2-1 Uruguay (29/3/2017 - Eliminatorias).

- Uruguay 0-0 (4.5 penales) Perú (29/6/2019 - Copa América).

- Uruguay 1-0 Perú (12/10/2019 - Amistoso).

- Perú 1-1 Uruguay (16/10/2019 - Amistoso).