La historia de Nico Maidana: Dos pasiones

A un costado de la cancha, durante los primeros días de pretemporada en enero, llamaba la atención la presencia de un joven, rubio, con una computadora a cuestas. El periodista de Ovación se acercó en uno de esos entrenamientos antes de comenzar el movimiento y a través del alambrado de la cancha Hugo De León le preguntó quién era. “Soy Nicolás Maidana, preparador físico, que a partir de ahora me encargo de la mediciones físicas del plantel”, respondió con simpatía.



Se lo notaba concentrado en su trabajo, feliz. Es que es muy hincha de Nacional y tiene el privilegio de trabajar día a día en el club. Así como hay jugadores - hinchas, también hay funcionarios - hinchas. Aunque no forma parte del cuerpo técnico -es directamente empleado de la institución-, comparte todos los días con el plantel principal, con excepción de la previa a los partidos y de la jornada de competencia oficial.



“Hace mucho tiempo que la gerencia deportiva quería tener a alguien especializado en la tecnología en el deporte. Primero crearon el área de scouting y luego decidieron comprar GPS. Antiguamente la función la estaban haciendo Julio Moreno y Edgardo Barbosa. Me reuní con Alejandro Lembo y empecé en el cargo”, le contó a Ovación, ya con diez meses de trabajo a cuestas.



“Mi padre es hincha de Nacional a muerte, mi hermano también, siempre íbamos a todos los partidos con ellos. Mi viejo tiene un kiosco de diarios y revistas y yo cuando era chico recolectaba con mi hermano todo lo que salía de Nacional. Tenía una colección de diarios y de pósters”, recordó.



“Si bien estaba acostumbrado a trabajar con deportistas, no te voy a negar que el primer mes, mes y medio de trabajo era como un niño chico. No acreditaba estar ahí, en el lugar que siempre quise estar y trabajar. Tengo el privilegio de compartir la mesa con tipos que han salido campeones en reiteradas ocasiones con Nacional. Fue un primer mes soñado”, agregó.

El "profe" trabajando en la cancha principal de Los Céspedes. FOTO: El País.







SU ROL. Maidana está en todas las prácticas a un costado de la cancha realizando sus mediciones. “Yo estoy a cargo del control de cargas del primer equipo, lo que se llama carga externa, es decir, los datos que generan mediante los GPS. Cada jugador tiene un chaleco con GPS asignado y básicamente lo que hago es monitorear la sesión completa y los espacios reducidos. Tengo que descargar todos los datos que se van generando y luego se lo paso al cuerpo técnico, al poco tiempo de haber finalizado la práctica”.



Maidana fue más allá y puso ejemplos de los datos que le pasa a Alexander Medina, el profe Guillermo Souto y el resto del cuerpo técnico. “Les paso la distancia total recorrida de cada jugador, la distancia que realizan en diferentes zonas de la cancha, que van por franjas de velocidad, la cantidad de aceleraciones y desaceleraciones que tienen. Es un herramienta que hoy es muy común en el fútbol, sobre todo en la elite. En Uruguay cada vez es más común aunque Nacional fue el primero en implementarlo, después de la selección uruguaya”.



Precisamente, fue una inversión que realizaron los tricolores en estos equipos y en los recursos humanos, que apuntan a maximizar las virtudes de cada futbolista.



“Hay una mala interpretación de lo que son los GPS. Mucha gente cree que es para decir ‘fulano entrenó mal’ o ‘tal otro no entrena’, y en realidad es una herramienta que le sirve primero que nada al cuerpo técnico, para ver si los objetivos de la sesión se cumplen. Hoy en día una de las cosas que más se buscan es la intensidad. Y también es una herramienta para proteger al jugador. Uno de los temas que más se habla hoy en día es sobre la prevención de lesiones, porque las lesiones siempre van a estar presentes. Se busca disminuir el riesgo de lesiones y vos con un GPS podés ver quién está trabajando en las intensidades que queremos o quién está practicando de más, que es más proclive a lesionarse”, contó el preparador físico de 30 años, que es oriundo de Montevideo.



La otra función que Maidana tiene en Nacional es la coordinación de la preparación física de los planteles juveniles de básquetbol, que lo realiza junto a Rodrigo Durante.



“Nacional quería cambiar la metodología de trabajo en el básquetbol. Entonces una de las ideas que le planteamos a la gerencia de deportes menores era la de poder tener un gimnasio en el Polideportivo y hacer un trabajo más serio. El entrenamiento de la fuerza colectiva es fundamental para prevenir lesiones y tener deportistas más fuertes. Por suerte lo inauguramos hace un mes”, concluyó el profe, que cumple su sueño en Nacional.

PELOS Y SEÑALES Antes pasó por Defensor Sporting Desde 2014 Maidana es licenciado en Educación Física, carrera que realizó en la ACJ. Además, estudió en San Pablo (Brasil). Trabajó seis años en Biguá (dos temporadas al frente del primer equipo de básquetbol). También trabajó con Ignacio Risso en Defensor Sporting: con la Sub 16 fueron campeones uruguayos (2016) y fue profe de la Cuarta en el 2017. A su vez, es personal trainer.

Con Pierre Webó, pero 16 años después

Maidana con el camerunés en 2002. Foto: Nicolás Maidana.

Luego de ser tricampeón uruguayo en 2002, Maidana y su familia fueron a saludar al plantel. Fue ese el momento en el que aquel adolescente se sacó una foto con Webó, que la reeditaron 16 años después en Los Céspedes.

Era su ídolo y ahora hasta lo lleva a su casa

El profe con Webó en el lugar de trabajo del preparador físico. FOTO: Nicolás Maidana.

“Él está igual y yo estoy hecho pedazos, je. Pierre quería sacarse la foto en el mismo lugar que la primera, pero yo preferí sacarla en mi lugar de trabajo en Los Céspedes. Ahora, como vivimos cerca, él me lleva a veces al complejo”.