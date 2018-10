El futbolista que busca concientizar sobre el cáncer con un tatuaje

Luis Delgado es arquero del Atlético Bucaramanga de Colombia y en junio perdió a su esposa fallecida por cáncer de mama. Justo en un mes donde ese tema se ha tratado con mucha asiduidad, el guardameta decidió concientizar a la gente de una manera especial.

En una entrevista con Marca Colombia, el arquero declaró: "Cuando se presente cualquier anomalía, se busque a un médico y se empiece a descartar que no sea nada malo. No dejen de tener fe, confíen en Dios. Así como muchas personas y mujeres nos han dejado, también hay muchas otras que han salido adelante. Aunque el camino sea difícil, la única manera para llevar esta situación es no dejar de sonreír"

Pero poco tiempo después, realizó otro acto en el que también involucra a su hijo. Según explicó el propio jugador, "un día llego a mi cama y me encuentro con esa carta. Automaticamente se me pasó todo y sentí una recarga de felicidad y ternura".

La carta, que fue la que se terminó tatuando Delgado era de su hijo y decía: "Papá yo sé que para ti es duro que estés sin mi mamá, pero yo siempre estaré contigo. Te Amo Papá. Tú haces muchas cosas por mi y yo por ti”.