Barcelona 9-1 Boca: La historia detrás de la peor derrota que sufrió el "Xeneize"

Al igual que ocurre hoy con el equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto, para la entidad Boca siempre fue un desafío grande tener la posibilidad de enfrentar a su par catalán en el Camp Nou. Sin embargo, el contexto resultó completamente distinto a lo largo de la historia.

Aquella noche del 21 de agosto de hace 34 años fue muy triste para el pueblo xeneize, en medio de un año donde una crisis financiera e institucional sin precedentes estuvo a un paso de arrasar con todo. De hecho, apenas un mes y medio antes de este episodio en suelo europeo se había dado otra situación bochornosa: la del partido frente a Atlanta en la Bombonera, con la camiseta blanca de entrenamiento y los números pintados con fibrón, que se fueron desdibujando con el correr de los minutos.

Desde lo físico, aquella vez el panorama no había ayudado en nada. El miércoles 15 de agosto Boca venció 3 a 1 a Estudiantes en la cancha de Vélez (la Bombonera estaba clausurada), por el Metropolitano. A las 48 horas, goleó 6 a 0 a Unión (Simoca), en un amistoso disputado en Tucumán. Y apenas cuatro días después, con la fatiga acumulada y casi sin tiempo para asimilar el jet lag posterior a un vuelo transatlántico, el equipo xeneize ya estaba jugando ante un Barcelona fuerte y relajado en el Camp Nou.

El conjunto dirigido por Dino Sani aguantó hasta donde pudo. Recién a los 29 minutos el Barça pudo abrir el marcador (Alesanco), y lo amplió Archibald a los 31. La desesperación le jugó una mala pasada a Roberto Passucci, que fue expulsado. "Recuerdo que a la media hora le pegué un patadón al alemán Schuster y me echaron. Allá, si sos violento, te sacan la roja enseguida", recuerda el recio mediocampista, en diálogo con La Nación.

A Barcelona le salió todo. Y a Boca, nada. La primera mitad terminó 3 a 0, un resultado malo pero tolerable. Pero en la segunda etapa no hubo piedad. "No eran un súper equipo como el de la época de Guardiola, pero estaban muy bien armados. Nosotros pensamos que después del cuarto o quinto gol iban a aflojar un poco. Pero los gallegos no nos perdonaron. Fue una noche muy triste", agrega Passucci. Otra vez Archibald y Alesanco, Calderé, Schuster, Carrasco, Esteban y Marcos sentenciaron el resultado para los locales. El gol del honor lo marcó el uruguayo Fernando Morena, de penal, cuando los locales ya ganaban 7 a 0.

La historia no terminó ahí, porque Boca enfrentó al día siguiente al Aston Villa, en el primer encuentro entre un equipo argentino y uno inglés después de la guerra de Malvinas, de 1982. Fiel a su estirpe, el xeneize sacó fuerzas de donde no tenía, pisó otra vez en Camp Nou y le ganó 2 a 0, con goles de Carlos Mendoza y Morena, a un rival que dos años antes se había coronado campeón de Europa.

Passucci le resume a La Nación: "Fue una gira muy rara. Después del 9 a 1 terminamos varados como diez días en Italia. Teníamos programado un amistoso con el Genoa que después de suspendió. Después se suspendió otro partido. Terminamos jugando con el Torino, una cosa insólita. Estábamos en Europa, a la espera de que alguien organice un partido para poder jugar y cobrar. Desprolijo por donde lo mires, y acorde a un momento institucional dificilísimo, que gracias a Dios finalmente se pudo superar".



Barcelona y Boca chocarán este miércoles desde las 13.15 horas por una nueva edición de la Copa Joan Gamper