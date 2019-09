En la historia: Claudia Umpiérrez y otro hito, ahora arbitrando por primera vez a Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fútbol uruguayo vivirá esta tarde otra jornada histórica con una mujer como protagonista. En tiempos en los que mucho se habla y se lucha por la igualdad de género, Claudia Umpiérrez vivirá una tarde especial en Las Piedras.

Las mujeres buscan su lugar en el fútbol y poco a poco van marcando el camino, derrotando prejuicios e insertándose en un ámbito históricamente dominado por hombres.

El crecimiento del fútbol femenino lo viene demostrando. Una liga que crece, jugadoras que se suman a la actividad y una visibilidad y difusión cada vez más grande.

El arbitraje, de manera casi que paralela, busca tomar esos caminos y Claudia Umpiérrez es una de las referentes en ese sentido.

Si bien no fue la primera mujer en recibirse como árbitro, sí se convirtió en la primera en llegar a la máxima categoría del fútbol uruguayo al arbitrar en Primera División en 2016.

Antes, en 2010, ya había sido ascendida como árbitro internacional. Era el inicio de una carrera que todavía no para de traerle grandes momentos y satisfacciones. Abogada de profesión, Claudia ya sabe lo que significa arbitrar en un Sudamericano juvenil femenino, Mundial Sub 17, Sub 20 y también de mayores en mujeres, Juegos Olímpicos (Río de Janeiro 2016) y hace poco recibió otra noticia histórica.

Claudia Umpiérrez fue designada para arbitrar el Mundial Sub 17 de la rama masculina y será la primera mujer sudamericana en dirigir un torneo de estas características.

Esta tarde, la internacional uruguaya vivirá otra jornada tan histórica como esperada: estará como árbitro principal en el encuentro que Juventud y Peñarol jugarán desde la hora 16:00 en el Parque Artigas de Las Piedras y será la primera vez que una dama arbitre a un grande de manera oficial en el Campeonato Uruguayo.

“Es lo mismo que arbitrar otro partido y simplemente tengo que estar concentrada y disfrutarlo, porque es algo que esperaba hace tiempo ya”, dijo Claudia en declaraciones al programa “Tirando Paredes” (Radio 1010).

Es que mucho se habla de los arbitrajes y siempre están en tela de juicio sus actuaciones, sobre todo cuando están en escena los grandes del fútbol uruguayo. Pero de presiones Claudia sabe y mucho. Es un tema que, según ella, está superado y los hechos lo demuestran.

La uruguaya de 36 años, que nació en Pan de Azúcar, sabe lo que es arbitrar partidos de suma importancia. Por ejemplo, estuvo en un Estados Unidos-Australia del Mundial de Canadá 2015 ante más de 31.000 espectadores en la ciudad de Winnipeg.

“Es lo mismo, pero sabiendo que tiene otra repercusión, que hay más ojos mirando obviamente y que muchas veces están buscando el mínimo detalle para ver si uno acierta o no. Pero en definitiva después que los partidos empiezan son 90 minutos y yo estoy hace 15 años en esto. No me cambia nada”, explicó.

Ser esposa de Gabriel Popovits, también árbitro, ayuda para que cada partido sea una historia diferente, pero siempre con el mismo objetivo: hacer lo mejor posible y como remarcó Claudia “darlo todo”.

Esta tarde, Umpiérrez se convertirá en la primera mujer en arbitrarle un partido oficial a Peñarol, club al que ya le hizo un encuentro el 16 de agosto de 2017 en el triunfo 3-0 de Danubio ante los aurinegros, pero en un juego amistoso, por la Copa de Campeones.

El miércoles, mientras preparaba el partido entre Boston River y Cerro que el jueves se disputó en Florida, su esposo la llamó (ella no atendió porque no estaba con el teléfono a mano) y luego le dejó un mensaje avisándoles que le tocaba el partido entre Juventud y Peñarol: “Sé que la previa va a ser con mucha adrenalina y algo distinta, pero no me cambia mucho. En el Mundial también me pasó y por suerte he tenido experiencias internacionales que me ayudaron a crecer y madurar”.

Peñarol y Juventud se verán las caras otra vez en esta temporada. Foto: Archivo El País.

El objetivo de Peñarol y Juventud es uno solo: ganar

Las Piedras vivirá otra jornada histórica en lo que al fútbol refiere. Luego de haber sido testigo de la primera presentación de Nacional ante Juventud el 25 de agosto, el Parque Artigas recibirá a Peñarol esta tarde. Será la primera vez en la historia del equipo pedrense como local y en su escenario ante Peñarol y el de hoy no es un partido más.

Los dos necesitan el triunfo: uno para seguir en lo más alto de la tabla del Torneo Clausura (Peñarol) y otro para salir de la complicada zona del descenso (Juventud), que además hace seis partidos que no conoce de victorias, ya que suma tres derrotas y la misma cantidad de empates.

El aurinegro, que otra vez deberá abrir la etapa tal como pasó en la primera y en la segunda mientras sus rivales por la Tabla Anual jugarán con resultados vistos, va por la tercera victoria consecutiva y de ganar hoy quedará como líder de la Anual a la espera de lo que suceda mañana con Cerro Largo ante Plaza en Colonia y Nacional frente a Racing.

La previa

El Torneo Intermedio marcó el último enfrentamiento entre Peñarol y Juventud de Las Piedras, encuentro que terminó igualado sin goles en el Estadio Campeón del Siglo el 18 de agosto.

En los últimos 10 partidos entre pedrenses y carboneros, la supremacía ha sido de Peñarol que logró siete victorias contra una del equipo canario, mientras que los restantes dos encuentros fueron empates.

La última vez que Peñarol le ganó a Juventud fue el 3 de marzo por el Torneo Apertura por 4 a 1 en el Campeón del Siglo y hasta ahora, el carbonero lleva una racha cuatro partidos sin perder ante el conjunto de Las Piedras.

Juventud venció por última vez al mirasol el 25 de septiembre de 2016 en el marco de la quinta fecha del Campeonato Uruguayo Especial por 1 a 0 con un tanto de Delis Varas a los 16’ cuando el equipo era dirigido por Jorge Giordano.

Atención a...

Joaquín Zeballos

El delantero pedrense es el goleador del equipo de Pablo Tiscornia en lo que va de la temporada con 16 tantos. Se mueve por todo el frente de ataque y es clave en la ofensiva de este Juventud.



Walter Gargano

El volante de Peñarol va retomando de a poco su nivel y viene teniendo buenas actuaciones en la mitad de la cancha. Su función es clave para el desempeño de un equipo que lo extraña si no está bien física y futbolísticamente.