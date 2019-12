La historia de Ancelotti en Napoli llega a su fin, porque ya hablaron con Gatusso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La aventura de Carlo Ancelotti como entrenador del Napoli está muy cerca de su final. Los sureños viven la peor crisis de resultados en la Serie A desde 2007 y aunque este martes con un empate ante el Genk asegurarán su pase a los octavos de Champions League, el presidente Aurelio De Laurentiis ya contactó a Gennaro Gatusso.

El rendimiento en la Serie A es pésimo, porque Napoli se coloca a 17 puntos del líder Inter y a ocho del cuarto puesto. Además, en noviembre pasado se vivió una situación tensa fuera del campo, con el motín de los jugadores que llevó a las multas del club.

De Laurentiis habló con Gatusso, ex del Milan, quien habría detenido sus negociaciones con la Fiorentina, y aceptaría un contrato de 18 meses.

En Italia los diarios Corriere dello Sport y La Gazzetta dello Sport dan por hecho que el vínculo de Ancelotti con el club llegó a su fin y que habrá una determinación del técnico de dimitir, pase lo que pase con el Genk, o una decisión de la dirigencia para cesarlo en sus funciones.

El propio Ancelotti afirmó: "Un entrenador siempre debe tener la maleta hecha, no puedes vaciarla. Creo que estar en una situación delicada es absolutamente normal en este momento. Estoy preparado y es una experiencia que ya he vivido en el pasado", dijo Ancelotti.

"No me asusta ni me preocupa que el club pueda destituirme o yo irme. Si se dan determinadas condiciones, hay que seguir juntos. Si no, es correcto por ambos que cerremos nuestro vínculo", agregó.