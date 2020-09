Los hinchas de San Pablo se enojaron con Dani Alves

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dani Alves, que se recupera de una lesión en el brazo y no juega desde agosto en San Pablo, se mostró en las redes sociales, como lo hace habitualmente, en una serie de videos donde se lo veía de festejo con amigos y tocando el bombo. Y a los hinchas de la tricolor, por lo visto, mucho no les gustó y expresaron su molestia. Él les respondió a su manera.

El número 10 del conjunto paulista no juega desde fines de agosto porque se fracturó el brazo derecho en un partido y debió ser operado. Si bien ya forma parte de los entrenamientos, aún no volvió a las canchas. Obviamente, se perdió el último partido contra River en el Morumbí y tampoco viajó a Ecuador para jugar contra Liga de Quito este martes, en otro partido por el grupo D de la Copa Libertadores.

Parece que las quejas de los hinchas no pasaron inadvertidas y los dirigentes hablarán con el experimentado futbolista. De todas maneras, según Globo Esporte, no hay intenciones de multarlo o penarlo pero sí de advertirle porque se reunió con sus amigos sin barbijo ni distancia social. Lo de tocar el bombo con su brazo operado no lo tomaron como grave, teniendo en cuenta que no se trata de una acción que lo comprometa.

Dani Alves, se caracteriza por no tener pelos en la lengua, y contestó a su estilo. Primero, publicó una historia en Instagram con su imagen y la leyenda "prohibido ser feliz, ley 171", irónicamente. Y por si fuera poco, realizó un posteo con la frase: "Pensando en responder algunas cosas. Ah no, tengo pereza". Además, sumó algunos hashtags alusivos como #LifesIsNow (la vida es ahora), #DonTWaiting (no esperes) #EnjoyLifeEveryDay (Disfruta la vida cada día).

Se espera que Alves pueda estar presente el miércoles 30 en cancha de Independiente para jugar contra River por la quinta fecha del grupo D.