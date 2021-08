Los hinchas del PSG ya hacen guardia para esperar a Lionel Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Será este lunes el día decisivo? Luego de haberse despedido del Barcelona el domingo, la estrella Lionel Messi puede estar más cerca este lunes del PSG, que daría un golpe de efecto en el mercado.

Desde el inesperado anuncio de la marcha del argentino de su club de siempre, el jueves, el planeta fútbol contiene la respiración y escruta el menor movimiento del futbolista de 34 años.

El domingo por la tarde, varias decenas de aficionados le esperaban en el aeropuerto de Bourget. Pero no llegó. Hoy, otros fanáticos comenzaron a hacer guardia en el Parque de los Príncipes.



Este lunes el nombre de su futuro destino presenta poco misterio: el PSG tiene muchísimas chances para contar con sus servicios.



Pero el rosarino marca los tiempos, al igual que sobre el césped: él prefirió dedicar al Barça, y a sus ya excompañeros el que podría ser su último fin de semana como jugador sin contrato.



El domingo, en las entrañas del Camp Nou donde forjó su leyenda, Messi, en lágrimas, clamó su amor por el club al que llegó con 13 años.



"Nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba", confesó, revelando que estaba dispuesto a bajarse el sueldo a la mitad para poder quedarse.



Pero el Barça renunció a prolongar su oneroso contrato, que expiró el pasado mes de junio, esgrimiendo el elevado riesgo que supondría para sus depauperadas arcas. Y el PSG no podía dejar escapar la oportunidad.



"Posibilidad"

En efecto, a raíz del anuncio de la marcha de Messi el jueves, el PSG no tardó en contactar con el entorno del jugador, quien confirmó que firmar por el club parisino es "una posibilidad".



El club galo le ofrece un salario anual neto en torno a los 40 millones de euros, según la prensa francesa, situándolo por encima de Neymar (36 millones de euros).



El músculo financiero de QSI y el relajamiento de las normas de fair-play económico de la UEFA hicieron posible una operación que pocos concebían apenas dos meses atrás.



El PSG, que derrotó al Troyes el sábado en Ligue 1 (2-1), preparó el terreno para este "big bang" capaz de llevarlo a otra dimensión, tanto deportiva como económica.

Con el séxtuple ganador del Balón de Oro, junto a Neymar y Kylian Mbappé, se convierte en el gran favorito para conquistar la Champions League.



Los actores del fútbol francés, preguntados a lo largo del fin de semana, se frotan las manos con la posible llegada de la superestrella, una bocanada de oxígeno en medio de la crisis provocada por la pandemia, y la que sufre la Ligue 1 por un conflicto con los difusores televisivos.



La prensa francesa ya hace cuentas sobre cuándo podría darse el debut de Messi con el PSG; ¿Reims (29 de agosto) o Clermont (12 de septiembre)?

La resolución se hace esperar, pero Messi en París bien vale una misa.