Dos hinchas de Nacional cuentan qué esperan ver en el clásico que se jugará en el CDS

En menos de 10 minutos, las 2.000 entradas para hinchas de Nacional para poder asistir el clásico que se jugará en el Estadio Campeón del Siglo estaban agotadas. Dos de los aficionados tricolores que obtuvieron las entradas conversaron con Ovación y contaron qué esperan ver el domingo.

Pablo asistirá con un amigo. Según contó a Ovación, obtuvo las entradas gracias a otro amigo que trabaja en un local de Redpagos y logró sacar dos entradas en el momento en que se pusieron a la venta. "Antes de saber que tenía entrada me enteré que se habían agotado, entonces estuve un rato sin saber. Cuando me dijo que sí, nos pusimos como locos con mi amigo", relató.



Distinto fue el caso de Guillermo, que estaba en su trabajo tratando de sacar la entrada por Tickantel. El servicio se cayó y el hincha tricolor se fue corriendo hasta el primer local de cobranzas que encontró: "Había 15 bolsos sacando entrada. Ingresaron mi nombre y el de dos amigos que iban conmigo y entraron perfectamente. Enseguida viene una mujer, pide entradas y ya no había más. Hasta ahora sigo exaltado porque conseguí la entrada y puedo ir. Creo que va a ser una muy buena experiencia, esperemos que todo sea correcto y no sucedan inconvenientes", comentó a Ovación

Ir al CDS

Ambos irán a ver fútbol al CDS por primera vez. Pablo cree que "está divino para ir a ese partido" y que le "motiva conocer la cancha" porque "mis amigos hinchas de Peñarol me dicen que el estadio está muy bueno y quiero comprobarlo".



Guillermo fue cuando el estadio aún estaba en construcción "con hinchas amigos de Peñarol". "Ellos se sacaron fotos, yo no ingresé en su totalidad porque si voy a la cancha de Peñarol es solo a ver a Nacional, pero llegué a subir las escaleras", señaló.

Seguridad

Guillermo dijo a Ovación que "el Ministerio del Interior se está jugando un papel muy importante porque estamos en año de elecciones y cualquier falla puede jugarle en contra", por lo que cree que "no van a querer fallar y tomar todas las precauciones posibles para evitar cualquier inconveniente".



Sobre el operativo para el partido, consideró que "lo más correcto hubiera sido cambiar a los hinchas de Peñarol de la Cataldi a la Güelfi para evitar trancar la ruta 102. Con eso evitabas cualquier molestia". "Espero que el operativo salga correcto y que no haya ningún inconveniente. Creo que la situación a la vuelta depende de cómo salga el partido y las precauciones que se tomen", añadió.



Pablo está seguro de que no habrá inconvenientes con la seguridad porque "cuando se habla mucho de que se puede armar lío es cuando más bola le dan a la seguridad y no pasa nada".



Sobre la reunión en el Aeropuerto viejo y el tyraslado de hinchas de Nacional en ómnibus, Pablo manifestó que "es como cuando vas a un partido al exterior. Yo he ido a varios partidos en Argentina y es como el sistema que se usa cuando vas a esos partidos. Te juntan todos los ómnibus en un lugar y salen custodiados por la policía".



También cree que será más seguro de esta manera. A diferencia de Guillermo, Pablo aseguró que no tiene idea de "dónde está la tribuna Güelfi, ni a qué calle da. Me da más seguridad ir así, sabiendo que va a estar la calle cortada y la Policía guiando a los ómnibus, creo que hay mejor control y más seguridad".



Guillermo dijo que "con mis amigos dudamos en ir en un principio porque te va a llevar todo el día. A las 11:30 tenés que estar en el Aeropuerto viejo y hasta las 13:30 salen ómnibus. Quiero ver cómo es el tema del operativo del ómnibus. Todos saben dónde se van a juntar los hinchas de Nacional y si sucede algo, puede ser ahí. Por la seguridad, dudás en un momento pero hay que ir, porque Nacional va a todas las canchas y si quiere copar, va y copa".

Prónostico

¿Cómo sale el partido en el Campeón del Siglo? Para Pablo el vencedor será Nacional por 1 a 0 con un gol de Gonzalo Bergessio, que "va a cortar la racha" sin goles clásicos.



Guillermo decidió no hacer pronósticos. "Al ser cabalero, no menciono cómo sale el partido. Pero obviamente tiene que ganar Nacional".