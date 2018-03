Los hinchas del Manchester United se acuerdan de Forlán 15 años después

"Diego woah!

Los hinchas de Manchester United inventaron la canción que habla sobre Diego Forlán hace más de 15 años, cuando en diciembre de 2002 el uruguayo anotó los dos goles del equipo en la victoria 2-1 en el clásico inglés contra Liverpool.

Pero los fanáticos de los "diablos rojos" siguen cantando la canción y la llevaron el sábado a Old Traford cuando le volvieron a ganar a los "reds" por el mismo marcador que hace más de 15 años, en esta ocasión con dos del joven inglés Marcus Rashford.

Ayer en el clásico entre Manchester United y Liverpool en Inglaterra, los hinchas recordaron a Diego Forlan pic.twitter.com/pXOohMlGS1 — Wilson Méndez (@WilsonMendez86) 12 de marzo de 2018

En aquella temporada el United se coronó campeón de la Premier League en la temporada 2002-2003 con figuras como Ryan Giggs, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy, David Beckham y Rio Ferdinand, entre otros.

"Es muy halagador. No soy Ryan Giggs, Paul Scholes u otra leyenda del United, ni soy el único jugador que ha anotado en Anfield, por lo que es un privilegio ser recordado", dijo Diego Forlán el año pasado cuando se hizo viral una imagen de José Mourinho preguntándole a Michael Carrick a cuál Diego hacía referencia la canción.

He made the Scousers cry, pic.twitter.com/VRO5mYu4iz — @ManUtd_HQ (@ManUtd_HQ) 10 de marzo de 2018

En el momento de la pregunta de "Mou" fue en el partido entre el United y Sunderland por la Premier League 2016-2017, cuando los "diablos rojos" ganaron 3-0 con goles de Ibrahimovic, Mkhitaryan y Rashford.