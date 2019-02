Hinchas bohemios denuncian que hubo robos afuera del Parque Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Afuera del Gran Parque Central y, presumiblemente por un grupo de hinchas tricolores que no ingresó al escenario, se habrían registrado varios robos a los aficionados de Montevideo Wanderers que llegaban para alentar a su equipo.

En declaraciones al programa 100% Deporte de Sport 890, el presidente de Wanderers, Gabriel Blanco, dijo que cuando los hinchas salían del Parque Central, "Wanderers sale por donde fue invitado por la guardia policial y unas cuadras más adelante, un grupo de parciales de Nacional identificados con camisetas asaltaron a los chiquilines". Según el dirigente, "se llevaron bombos y banderas, al parecer sacaron un arma también".



"De un lado se les arrimaron y les pegaron sin mediar palabras. Cuando les están por sacar el bombo, otros hinchas se arriman para defender la situación. Ahí sacan el arma y por parte de los hinchas de Wanderers no hubo más pasibilidades de nada", relató.



Blanco estimó que los asaltantes "o no entraron porque estaban en una lista, o salieron del GPC muy temprano, que es un poco raro. En principio parecen ser gente que no pudo acceder al GPC y se quedó en las inmediaciones".



El dirigente afirmó que "todos los clubes pagamos un dineral en la seguridad de los espectáculos, imagino que Nacional mucho más que nosotros" y que el lugar en el que ocurrió el robo "es una zona que debe ser custodiada por la Policía".



"Duele que había niños al lado. Hablé con un directivo que salió por esa puerta y lo vio. Me decía que fue todo muy rápido, que había niños de cinco, seis años en la vuelta. No fue una pelea de barras, simplemente salían los chicos con los bombos y ahí se dio esta situación", indicó.



Blanco contó que Wanderers se comunicó con los encargados de la seguridad de Nacional para "intentar que se devuelvan los objetos robados" y que "al parecer hay alguna buena disposición para que así sea".



"A la gente de Wanderers la sacaron antes de que los jugadores salieran de la cancha, no los dejaron saludar y ya los estaban sacando.Que hagan todo como les piden que lo hagan y que pasen este tipo de cosas nos dejan muy preocupados", se quejó el dirigente.

La información del asalto comenzó a circular ayer a través de audios de WhatsApp y mensajes en las redes sociales.

Las quejas, principalmente, por encima de las difíciles situaciones que debieron afrontar, se elevaron por las fallas que se vivieron en el operativo de seguridad. En los audios se establece que no había ningún agente policial cubriendo la zona.

En Nacional, según supo Ovación, ya se iniciaron las investigaciones del caso a los efectos de verificar los hechos que son denunciados y encontrar, además, a los responsables de cada una de las situaciones.



Ovación consultó a la Línea Verde del Ministerio del Interior por este tema, desde donde indicaron que al momento (sobre las 8 de la mañana) no registraban denuncias sobre los hechos mencionados.