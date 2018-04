Los hinchas de las bengalas y de las banderas estarán en la "lista negra"

Las bengalas que se encendieron y las banderas que aparecieron en el tejido de la Tribuna Cataldi le puede costar caro a Peñarol y por eso mismo los dirigentes aurinegros tomarán cartas en el asunto.



El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, aseguró que cuando los hinchas que formaron parte de los hechos sean identificados se colocarán en la "lista negra" —que la integran 471 personas—, por lo que no podrán ingresar a los escenarios.



En el caso del hincha que encendió la bengala, se le podría aplicar estrictamente el derecho de admisión. Barrera confirmó esta decisión en una reunión que mantuvo con el equipo del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, John Huvane, el presidente de Nacional José Luis Rodríguez, el presidente de la AUF, Wilmar Valdez y el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick.

La bandera que fue colocada durante un largo rato en la tribuna hacía referencia a los precios de las entradas con la leyenda "Peñarol es pueblo. Precios populares", ya que aquellos que no son socios consideran que los costos para ir a ver al conjunto aurinegro es muy alto.



Cabe recordar que Peñarol cumple una sanción de tres partidos sin hinchas visitantes tras lo sucedido en Tucumán en 2017 y que debió afrontar un pago de 60 mil dólares de multas en esta Copa Libertadores. Todo ese gasto se descuenta de los premios que la Conmebol le entrega a los clubes.



Además, según afirmó el portal ECOS, un dirigente aurinegro le aseguró al medio que "esto no queda gratis" y que "con esta gente no se puede retroceder ni un centímetro", por eso cuando los hinchas se identifiquen serán sancionados de la forma que explicó el presidente.



Como si eso fuera poco hay consejeros que manejan la idea de "replicar la sanción que nos pueda imponer la Conmebol contra el hincha que encendió la bengala", según informó el portal.