Hincha de Tigres: "No vi dónde puse la mano y me amenazan que me van a linchar"

David, el hincha de Tigres identificado como el hombre que tocó el seno de la futbolista Sofía Huerta mientras se tomaba una fotografía, aseguró que la acción fue involuntaria y que nunca tuvo la intención de acosar a la deportista. En entrevista radial, reveló que está recibiendo amenazas de todo tipo, en las que incluso se le advierte que va a ser linchado.

David indicó que trató de comunicarse con las autoridades de Tigres, pero que hasta el momento no ha obtenido respuesta.

"No fue mi intención. Sólo quería la foto con la jugadora. No iba solo, iba con mis hijos. No vi dónde coloqué la mano. No apreté el seno. La mirada la tenía en mi celular. No me gustaría que le hicieran eso a mi hija. Soy padre de familia. Se malinterpretaron las cosas. En ningún momento (Sofía Huerta) hizo un gesto ni volteó conmigo", dijo al programa RG La Deportiva.

David, el aficionado que a la finalización del amistoso entre Tigres y Hoyston Dynamo abrazó a la futbolista Huerta por detrás y colocó la mano izquierda en un seno, mientras ella se tomaba una selfie con él, indicó que

ha recibido amenazas por Facebook y Whatsapp, así como mensajes a su familia.

"A mi hija la están atacando por Instagram. Me atacan en Facebook de familiares, que me van a linchar y me van a atacar. Tengo miedo por mi integridad física. Tengo temor. Ya tienen mi Whatsapp y me ponen mensajes amenazantes", expresó.