El hincha del Levante que se tatuó a su ídolo: Erick Cabaco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"A mí lo que más me gusta es lo que deja sobre el campo, porque se deja la piel. Ya no es nivel de calidad, él se deja el corazón por el equipo". La declaración es de Luis Sánchez, hincha fanático del Levante, haciendo referencia a Erick Cabaco a quien se tatuó en una de sus piernas.

"Siempre que tiene que poner orden lo pone y no le importa quien sea, defiende el escudo", agregó Sánchez mientras que el tatuador hacía su trabajo en su pierna.

En un video publicado por el propio Levante, mientras el hincha retrataba el rostro del zaguero en su pierna, el propio Cabaco se hizo presente para conocer de primera mano el trabajo y la "locura" que estaba haciendo Luis, además de regalarle su camiseta.

"Nunca me lo esperaba, ni me lo imaginaba de nadie, pero acá está el primero. Es una mezcla de emociones y que me diga que dejo todo en la cancha y que eso lo marca, para mí es una sensación de trabajo bien hecho", contó Cabaco.

Además del rostro, Luis le pidió a Cabaco que firme su pierna para que luego el tatuador haga su trabajo y también inmortalice la rúbrica del zaguero uruguayo que lleva 46 partidos jugados con la camiseta del Levante.