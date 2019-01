Peñarol tendrá que buscar otro nombre para reforzar la zaga. La posibilidad de que Gary Kagelmacher se convirtiera en jugador aurinegro quedó descartada.

El jugador de 30 años, que milita en el Kortrijk de Bélgica, no pudo destrabar su salida del club europeo y no será mirasol.

¿Qué tenía que pasar para que llegara Kagelmacher? Las ganas del jugador estaban y el tema económico, algo clave, parecía resuelto, pero además faltaba algo más. El futbolista tiene contrato vigente y desde el club belga no veían con buenos ojos su salida salvo que la oferta fuera tentadora, algo que no ocurrió.

“Lamentablemente se cayó la posibilidad”, le dijo Kagelmacher a Ovación, agregando que “hice todo lo posible para ir a Peñarol, pero soy un jugador muy importante para el club y la oferta fue muy baja para sus pretensiones”.

La negociación se había enfriado en las últimas horas y ayer se terminó de caer, sobre todo por el vínculo contractual del zaguero con el club europeo.

“Estoy apenado. Tenía muchas ganas de jugar en Peñarol, pero tengo contrato acá y no dependía solamente de mí”, explicó el futbolista, que surgió en Danubio y que luego pasó por Real Madrid, Beerschot, Mónaco, Valenciennes, 1860 München y Maccabi Haifa hasta llegar al Kortrijk de Bélgica.

EN BÉLGICA

El Kortrijk no lo liberó

Gary Kagelmacher tiene 30 años y es considerado un jugador importante en el Kortrijk de Bélgica, a tal punto que el club pagó una buena cifra de dinero por su pase y no le dejó ir así nomás. La oferta que le propuso Peñarol a la institución europea no fue suficiente y a pesar de que el uruguayo intentó una salida de su equipo, se la negaron y no jugará en los aurinegros.