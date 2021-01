Las herramientas que tiene Jorge Giordano para que Nacional sea más explosivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Año nuevo, vida nueva. Eso suele decirse. Las esperanzas se renuevan cada 1° de enero y las de Nacional pasan por obtener el bicampeonato. Este 2021 es algo atípico, porque comenzó todavía con la temporada anterior aún en disputa, pero para el tricolor se inició con el título del Intermedio, lo cual es auspicioso.

Lo que no resultó tan optimista es la imagen que dejó el equipo. Fue un campeón que no mostró virtudes de tal, porque aunque debe reconocerse que fue superior a Wanderers y mereció llevarse la victoria en los 90’ o los 120’ y no sufrir la tanda de penales, lejos está de significar que estuvo muy por encima del bohemio. La cuestión es que si Nacional jugó mal, Wanderers lo hizo aún peor.

Aquello de año nuevo, vida nueva no parece aplicar mucho en este caso, porque el tricolor fue más de lo mismo; es decir, poco.

Firme en defensa, es verdad, pero careció de generación futbolística. Fue un equipo anunciado, incapaz de filtrar pases; impreciso en las entregas cortas; con velocidad por las puntas pero sin poder generar desequilibrio a partir de ella; sin desborde efectivo, porque cuando los laterales (especialmente Agustín Oliveros) dejaron los centros cortos, largos o los tiraron para afuera.

Nacional generó llegadas de peligro, es innegable, pero todas fueron más que nada por resoluciones individuales y no porque el equipo haya hecho los movimientos para que un futbolista quedara de cara al gol.

Si Gonzalo Bergessio recibe en el área con el arco de frente es prácticamente un gol, pero la mayoría de las veces quedó de espaldas para tratar de bajar pelotas. Básicamente le faltaron asistidores; futbolistas que hagan el juego por las bandas y otros que arrastren marcas para que él pueda hacer la diferencia en el área.

Es en eso que el técnico Jorge Giordano debe poner foco. Nacional tiene armas para ser letal, pero para ello necesita un juego más incisivo y eso no quiere decir ser vertical o ser más ofensivo, porque la ambición atacante es una actitud y no una aptitud. Un ejemplo de ello —y sin que ello signifique una comparación—, Álvaro Gutiérrez en 2019 decidió un día jugar 4-1-4-1 lo que parecía poner más énfasis del que ya tenía el técnico en defensa, pero utilizó las piezas de tal manera que Nacional presionaba muy arriba, recuperaba la pelota más cerca del área rival y explotaba rápidamente al ataque, generando situaciones de gol. Y así fue campeón.

¿Qué alternativas tiene Giordano para cambiar el panorama? Veamos:

Brian Ocampo Delantero con chispa Entró en el minuto 71 de la final y le dio otra vivacidad al ataque. Tuvo vértigo, generó buenas asociaciones y tuvo dos claras situaciones de gol. Buena presentación del delantero de solo 21 años. Sin embargo, su problema ha sido la inconsistencia. Cada inicio de torneo dejó una muy buena imagen, pero con el paso de los partidos se fue desflecando. Tiene todas las condiciones para desequilibrar, pero tiene que trabajar más desde lo mental, en la confianza, que desde lo futbolístico.

Gabriel Neves Certeza en los pases Fue quizás a quien más extrañó Nacional, porque es el que inicia todos los ataques y el que mejor pone balones entre líneas. Estuvo suspendido y tampoco estará ante Rentistas, por lo cual para el próximo juego no es una alternativa de solución, aunque sí para el resto del torneo, siempre que no se lo lleve Marcelo Gallardo a River Plate. Es jugador de selección y con eso está todo dicho.