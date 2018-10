Herido un hincha de Liverpool en incidentes con hinchas de Napoli

Los enfrentamientos entre hinchadas se produjeron en la calle Cesare Rossarol, en el centro de Nápoles, según informó el fiscal napolitano Antonio De Iesu en una entrevista con la emisora local "Radio CRC".



El hincha del Liverpool que resultó herido fue llevado al hospital Loreto Mare y sus condiciones no son graves, según los médicos que le atendieron, agregó De Iesu.

"Lo de anoche es incalificable e inmotivado. Son eventos que no hacen bien a la ciudad y que no tienen nada que ver con el fútbol", afirmó el fiscal napolitano, quien pidió a los aficionados locales que mantengan el orden en el encuentro europeo de este martes en el estadio San Paolo.



El partido, correspondiente a la segunda jornada del grupo C, empezará a las 21.00 local (19.00 GMT) y medirá al Liverpool, que arrancó con victoria 3-2 contra el París Saint Germain, con el Nápoles del técnico Carlo Ancelotti, que empató 0-0 en su estreno contra el Estrella Roja. EFE