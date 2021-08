Lo que se hereda no se roba: Diego Abreu, hijo del Loco, llegó a 100 goles en Formativas de Defensor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Abreu, hijo de Sebastián Abreu, alcanzó este fin de semana su gol número 100 en las Divisiones Formativas de Defensor Sporting. El propio club compartió el tanto con una muy buena ejecución de tiro libre.

El hijo del exgoleador de la Celeste anotó cinco tantos en sub 13, 23 en sub 14, 27 en sub 15, 30 en sub 16, 10 en sub 17 y lleva cinco en sub 19.

Diego, que cumplió 18 años el pasado 27 de agosto, firmó este año su primer contrato profesional con el club. Ya estuvo citado a la selección juvenil de México, país donde nació.



"Siempre es importante para el delantero poder convertir. Estaba medio frustrado porque en el primer tiempo no se me había dado la chance, en el segundo pensé que tampoco se me iba a dar... No soy de patear tiros libres, pero dije: 'Es la mía y por suerte pasó'", comentó a AUF TV.



"Es importantísimo tener el apoyo de mi viejo. Cada partido que termina se me acerca y me dice las cosas que tengo para mejorar", agregó.