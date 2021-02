Héctor Bellerín, el vegano que debuta como diseñador con una colección sostenible

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Héctor Bellerín, el futbolista español de 25 años que se hizo bastante conocido por su estilo vanguardista en un mundo lleno de prejuicios, su compromiso con el medio ambiente y también por su condición de vegano, lanzó una colección de ropa sostenible.

Dos aspectos se conjugaron para esta campaña que lo tiene al jugador del Arsenal como protagonista: los valores medioambientales del español y el compromiso de H&M con los cambios de la moda.

Se trata de una colección en la que las prendas tienen al algodón proveniente de fuentes orgánicas o recicladas a partir de residuos de producción textil. En esta campaña, el nailon y el poliéster es reciclado al tiempo que las fibras de viscosa tienen procedencia de fuentes sostenibles.

Héctor Bellerín. Foto: Difusión.

“La moda es como el activismo. Nuestra ropa puede transmitir un mensaje positivo a los demás. Estoy feliz de colaborar con H&M en esta colección hecha íntegramente con materiales de origen sostenible y de impulsar un futuro mejor para la moda y el planeta”, dijo Héctor Bellerín.

El futbolista que también defiende a la selección de España, se había hecho conocido por convertirse en accionista del Forest Green Rovers: único club vegano, explicó por qué pasó a tener esa condición en su alimentación y contó que “aunque recién comencé, por razones de salud, me hizo consciente de cada una de las decisiones que estaba tomando en mi vida. Y todo el proceso ha sido realmente significativo y muy inspirador para mí”.

Héctor Bellerín. Foto: Difusión.

Acerca de la colección de ropa que lo tiene como protagonista al jugador de fútbol, el español remarcó que “es una mezcla de colores y cortes muy relajados, sin género y neutra que puede complementar el guardarropa de cualquier persona. El mensaje, la transparencia de la colección y el uso de materiales reciclados y circulares es lo que la hace más sostenible. El activismo a través de la ropa también es una forma de protestar y caminar en la dirección correcta. La moda es como una conversación, y esta colección inicia un diálogo sobre cómo la moda debe actuar para un futuro mejor y más sostenible. Para mí, estilo y sostenibilidad van de la mano”.

EN URUGUAY ¿Dónde conseguir prendas de la colección de Bellerín? La colección que tiene como protagonista al futbolista español Héctor Bellerín estará disponible en Uruguay en el local de H&M Punta Carretas Shopping a partir de este viernes 19 de febrero.

Por último, Bellerín destacó cómo se sintió al ser parte de una campaña de moda y cerró diciendo que “lo que más me agradó fue la aceptación del desafío que me había propuesto y la voluntad de ser mejor. Disfruté mucho de la libertad creativa que me brindó el equipo de H&M. Pero la honestidad y transparencia desde el primer día, y la promesa de un futuro mejor, es lo que finalmente me impulsó a crear esta colección. La moda es como el activismo y nuestra ropa puede transmitir un mensaje positivo a los demás. Me complace colaborar con H&M en esta colección hecha con materiales más sostenibles y para impulsar un futuro mejor para la moda y este planeta”.