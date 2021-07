La historia detrás del equipo de debutantes que presentó Boca ante Banfield

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La polémica serie de Boca Juniors ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores sigue trayendo consecuencias para el xeneize. Tras aquella violenta jornada en Brasil que terminó con disturbios y una pelea entre los miembros del equipo de Miguel Ángel Russo y la policía local, Boca debió aguardar más de 12 horas en Brasil en busca de destrabar su situación con la justicia brasileña.

Luego, tras arribar al país, recibió una mala noticia: las autoridades sanitarias le comunicaron a la la delegación que había sido parte del encuentro por Copa que debía realizar el aislamiento preventivo estipulado y, por lo tanto, no podría estar presente en el encuentro ante Banfield por la segunda jornada de la Liga Profesional de Argentina.

En primera instancia, Boca le solicitó al Ministerio de Salud argentino que hiciera una excepción y le permitiera hacer un corredor sanitario para disputar el partido ante el "Taladro", pero la solicitud fue denegada.

La segunda opción que manejó la entidad presidida por Jorge Ameal fue solicitar a la Liga Profesional la postergación de sus dos próximos compromisos (ante Banfield y San Lorenzo), pero un comunicado oficial negó su pedido. Ante esta situación, el xeneize tenía dos alternativas: o no se presentaba ante Banfield y se exponía a una sanción, o escogía a los juveniles para representar al club. ¿Qué hizo finalmente?

La azul y oro decidió presentarse con los juveniles del club bajo las órdenes de Sebastián Battaglia, el director técnico de la Reserva. El jugador con más títulos en la historia del club (17) escogió a su oncena inicial y en ella hubo nueve debutantes: Lastra, Mancuso, Bernardi, Aranda, Montes, Vega, Escalante, Almirón y Taborda.

Los únicos dos jugadores que ya contaban con minutos en Primera antes de este encuentro eran Barco, lateral izquierdo de 17 años, y Fernández, que se desempeña como mediocampista. A pesar de la inexperiencia de quienes fueron titulares, el conjunto de Battaglia dejó una buena imagen y empató 0-0 en condición de visitante ante Banfield con un equipo que fue protagonista y tuvo la mayor cantidad de ocasiones de gol.

Dentro de la formación inicial hubo cuatro jugadores pertenecientes a la generación 2001 (Lastra, Aranda, Bernardi y Taborda), dos nacidos en 1999 (Mancuso y Escalante), uno nacido en el 2000 (Montes) y tres que lo hicieron en 2002 (Fernández, Vega y Almirón). El restante es Barco, que pertenece a la generación 2004.

La palabra de Barco, el jugador más joven de la oncena

"Es una cosa hermosa, pasa una sola vez, y por suerte me tocó desde muy chico; es un orgullo para mí, toda mi familia, mis amigos y todos los que me quieren y me bancan desde muy chico", había manifestado Valentín Barco unos días atrás en declaraciones para Boca Predio tras debutar con la Primera del club.