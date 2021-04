¿Por qué un hecho de hace 20 años dejaría al Manchester United sin Erling Haaland?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Erling Haaland es el delantero del momento y de eso no hay dudas. Son muchos los grandes clubes europeos que buscan contar con sus servicios y eso también incluye al Manchester United.

Precisamente el club inglés ya tuvo relación con el apellido Haaland, pero no con el propio Erling como en esta ocasión, sino con su padre Alf-Inge hace 20 años.

Antes hay que remontarse un poco más de dos décadas: hasta 1997. Alf-Inge Haaland era jugador del Leeds y en un duelo frente al Manchester United sucedió una jugada un tanto particular.

Un choque del noruego con Roy Keane derivó en una grave lesión del irlandés que luego de estudios se iba a confirmar que era una rotura de ligamentos. En ese momento, Haaland no creyó en la lesión de su rival y lo acusó de estar simulando lo que le iba a costar muy caro.

Ahora sí llegamos al 2001, más precisamente al 21 de abril de ese año, porque Haaland y Keane se iban a volver a ver las caras, pero en este caso en un derbi de Manchester ya que el noruego defendía al City y el irlandés al United.

En este choque, ya sobre el final del mismo, Keane de "vengó" de la burla de Haaland y lo terminó lastimando gravemente en su rodilla al punto de que el noruego tuvo que retirarse prematuramente de las canchas a los 31 años.

"Había esperado mucho tiempo. Le golpeé jodidamente duro. El balón estaba allí, creo: 'Toma esta, bastardo. Y no vuelvas a mirarme burlándote de falsas lesiones'", recordó Keane aquel momento en su autobiografía y agregó: "Y que no se pare nunca más sobre mí con desprecio hablando de lesiones falsas. Incluso en el vestuario después, yo no tenía remordimientos. Mi actitud fue, 'a la mierda con él'. Lo que va, vuelve. Se puso sus recompensas sólo. Él me pegó a mí una y mi actitud es ojo por ojo".



La sanción, más allá de la roja directa del árbitro, fue mucho menos dura que la patada ya que solo recibió tres partidos y además un multa de cinco mil libras.

20 años más tarde, una vez más un Haaland es protagonista y Keane, ahora convertido en comentarista, también. "Haaland, por su edad, debería ser la primera opción en el próximo mercado, por encima de Kane. El United necesita un goleador", expresó el irlandés.

Barcelona, Real Madrid y hasta el propio Manchester City, están interesados en Haaland. A esa lista se suma el Manchester United pero aquello ocurrido cuando Erling todavía no había cumplido un año puede jugar una mala pasada.