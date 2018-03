Hay que ver cómo reacciona

Racing recibe esta tarde a Nacional en el Parque Nasazzi en un partido atractivo y en el que los tricolores parten como claros favoritos ante un equipo que ha sido muy irregular en las primeras seis fechas del Torneo Apertura, pero que ha mejorado tras ganar los últimos dos partidos: 2-1 a Rampla Juniors y 1-0 a Fénix, de visita.



No está claro la oncena que va a colocar en cancha el técnico Alexander Medina tras lo que fue el partido y la derrota contra Santos del jueves por la Copa Libertadores. Además, al no hacerse pública la lista de convocados es difícil especular. Pero en principio hay futbolistas que tuvieron pocos minutos o no jugaron en Pacaembú -como Sebastián Rodríguez, Sebastián Fernández, Luis Aguiar, Rodrigo Erramuspe y Tabaré Viudez- que serían titulares en el Prado.



Nacional necesita ganar para seguir prendido en el Apertura y para ganar en confianza tras la derrota de Copa.



Racing no le gana desde 2012

El último triunfo de Racing contra Nacional en el marco del Campeonato Uruguayo fue el 9 de marzo del 2016, cuando en el Estadio Centenario “La Escuelita” venció 1-0 con gol de Anibal Hernández a los 70 minutos. Alexis Rolín y Santiago Romero, del actual plantel de Nacional, jugaron ese día bajo la conducción de Marcelo Gallardo.



Otormín será operado este lunes

Leandro Otormín, que fue nuevamente ascendido por Alexander Medina a Primera para realizar la pretemporada en este 2018, se rompió los ligamentos cruzados y meniscos en su rodilla derecha y será intervenido quirúrgicamente mañana a la hora 15.00 para luego tener una larga recuperación para volver a las canchas.



Formativas: nueve de nueve

Si bien la actividad de formativas de hoy se suspendió por la alerta meteorológica, la de ayer se disputó y Nacional cosechó los nueve puntos contra Rampla. En Cuarta ganó 4-3 (goles de Vecino, S. Rodríguez y dos de Ocampo); en Quinta 3-0 (J. Martínez, Satriano, Gutiérrez) y en Sub 16 4-1 con dos tantos de Caballero y Da Rocha.



Los detalles

Estadio: Parque Nasazzi.

Hora: 15.30

Televisa: VTV

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Carlos Barreiro y Antonio Fedorczuk

Cuarto árbitro: Federico Arman



Racing:



Torresagasti; Romero, Malrechauffe, Lacoste, Bonifazi; Araújo, Nicolini, Estol, Ramos; Cabrera y Sosa.

DT: Rodrigo López



Nacional:



Conde; Fucile, Erramuspe, Polenta, Espino; Aguiar, Neves, S. Rodríguez; Viudez, Fernández y Bueno.

DT: Alexander Medina.