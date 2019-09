Qué hay para ver en la fecha FIFA: amistosos y clasificación a la Eurocopa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actividad de clubes tiene una breve pausa en la mayoría de sus grandes ligas del mundo para dar paso a la fecha FIFA de septiembre que tendrá, por un lado, amistosos para las selecciones de Conmebol y, por otro, el inicio de la clasificación para la Eurocopa 2020 para los de la UEFA.

La selección uruguaya, por ejemplo, tendrá los amistosos contra Costa Rica el próximo viernes en San José para luego enfrentar a Estados Unidos en Saint Louis, Misuri, para los cuales el plantel de Uruguay ya se está reuniendo para comenzar los entrenamientos.

Jueves 5

Amistoso - Japón vs. Paraguay - 07 : 20

Clasificación Euro - Armenia vs. Italia 13 : 00 - Directv

Clasificación Euro - Rumanía vs. España 15 : 45 - Directv

Amistoso - Perú vs. Ecuador - 21 : 00

Amistoso - Chile vs. Argentina - 23 : 00 - TyC Sports

Viernes 6

Clasificación Euro - Alemania vs. Holanda 15 : 45 - Directv

Clasificación Euro - Eslovaquia vs. Croacia 15 : 45 - Directv

Clasificación Euro - San Marino vs. Bélgica 15 : 45 - Directv

Amistoso - Brasil vs. Colombia 21 : 30

Amistoso - Estados Unidos vs. México 21 : 30

Amistoso - Costa Rica vs. Uruguay 23 : 00

Sábado 7

Clasificación Euro - Inglaterra vs. Bulgaria 13 : 00 - Directv

Clasificación Euro - Serbia vs. Portugal 15 : 45

Clasificación Euro - Francia vs. Albania 15 : 45 - Directv

Domingo 8

Clasificación Euro - España vs. Islas Faroe 15 : 45 - Directv

Clasificación Euro - Finlandia vs. Italia 15 : 45 - Directv

Lunes 9

Clasificación Euro - Azerbaiyán vs. Croacia 13 : 00

Clasificación Euro - Irlanda del Norte vs. Alemania 15 : 45 - Directv

Clasificación Euro - Estonia vs. Holanda 15 : 45 - Directv

Clasificación Euro - Escocia vs. Bélgica 15 : 45 - Directv

Martes 10

Amistoso - Jordania vs. Paraguay 12 : 00

Clasificación Euro - Inglaterra vs. Kosovo 15 : 45 - Directv

Clasificación Euro - Lituania vs. Portugal 15 : 45

Clasificación Euro - Francia vs. Andorra 15 : 45 - Directv

Amistoso - Estados Unidos vs. Uruguay 21 : 00

Amistoso - Ecuador vs. Bolivia 21 : 00

Amistoso - Colombia vs. Venezuela 22 : 00

Amistoso - Honduras vs. Chile 22 : 30

Amistoso - Argentina vs. México 23 : 00

Amistoso - Brasil vs. Perú 00 : 00 (del miércoles)