Hay 30 uruguayas de exportación

En septiembre de 2015 Ariel Longo se hizo cargo de la conducción técnica de las selecciones uruguayas del fútbol femenino y desde ese momento se ha transformado en el rostro más conocido de dicha disciplina. Luego de haber colgado los botines como futbolista, comenzó a entrenar a Alto Perú, para posteriormente efectuar un muy buen ciclo en Sud América, Tacuarembó, Liverpool, Boston River y varios años en China y Guatemala.

Finalmente, el entrenador fue contactado por la AUF para ofrecerle el cargo de seleccionador femenino y allí comenzó esta nueva etapa.

Mundialista

Uruguay fue anfitrión el año pasado de la Copa del Mundo Sub 17 a nivel femenino. Las celestes, comandadas por Longo, no superaron la fase de grupos, pero tuvieron un buen desempeño. El certamen, igualmente, fue tomado como el primer gran paso del fútbol femenino a nivel internacional.

Luego del Mundial Sub 17 había que seguir creciendo y, sobre todo, capitalizar ese camino que se había recorrido. Por eso, Longo solicitó a la AUF que designara un entrenador para dicha categoría a fin de continuar con el proceso junto a esas futbolistas que ya había dirigido. Fue entonces que la AUF nombró a Santiago “Vasco” Ostolaza.

Desde ese momento Longo se hizo cargo exclusivamente de la selección mayor y la Sub 20, con chicas que llegan desde todo el país.

“En la actualidad tenemos un 50% de jugadores nacidas en el Interior y el resto de Montevideo. Hay 12 chicas que llegan desde distintas partes del país y para ello es importante la aplicación del estudio online o con profesores particulares para no perder escolaridad. En nuestras selecciones, las que no estudian no tienen lugar”, expresa el entrenador.

Foto: Gerardo Pérez

Proyecto

Preocupado por la poca actividad que tienen las mayores, con un Sudamericano cada cuatro años, nuestro seleccionador presentó un proyecto para que la Conmebol pueda realizar un torneo alternativo cada dos temporadas.

La próxima actividad de las “celestitas” es el Sudamericano Sub 20 que se jugará en marzo de 2020 en Argentina.

El crecimiento del fútbol femenino es innegable, con una correcta participación de OFI en torneos locales y regionales. “Han crecido mucho los torneos en el Interior, pero todavía falta. En algunos lugares como hay pocos equipos, las chicas juegan con hombres y ese intercambio hace que tengan un mayor roce a la hora de poder jugar contra sus pares”.

Así como pasa en el fútbol local, la gran distancia se ubica en la parte física y allí Ariel Longo recuerda que a Brasil, que es la principal selección a nivel sudamericano, Uruguay la pudo vencer en San Juan producto de un trabajo de años de preparación y conocimiento.

“Para el Mundial Sub 17 que fuimos organizadores, ese grupo de futbolistas estaba en la mitad del ciclo de preparación y la experiencia adquirida fue muy buena. Esas chicas aún con menos años están hoy en el plantel Sub 20 y hay varias que las tengo desde que comencé en el 2015”, remarca el entrenador celeste.

Pero tal vez el hecho menos conocido es que en la actualidad hay más de 30 jugadoras que se encuentran en el exterior, jugando a nivel profesional en la mayoría de los casos.

En los últimos encuentros disputados en Chile, llegaron 10 jugadoras desde España, Portugal, Argentina, Colombia y Brasil, lo cual demuestra que el nivel va en ascenso y los clubes del exterior ponen la mirada hacia nuestras futbolistas.

El fútbol femenino se desarrolla, crece y los resultados están a la vista de todos.