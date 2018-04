Hay tres para dos lugares

Alexander Medina se ha caracterizado por ser un entrenador muy reservado a la hora de ejercitar con las oncenas de cara a los partidos. Es su forma de trabajar, ya que es de los que piensa que cuanto menos información se le da al rival, mucho mejor es. Por eso, partido a partido ha sorprendido con ciertas decisiones. Como en el último encuentro contra Boston River, cuando Alfonso Espino había trabajado con el equipo titular y finalmente ni siquiera fue convocado. O con la oncena que jugó en la altura de Cuzco, donde puso a Rodrigo Erramuspe y a Leandro Barcia, dos jugadores que nadie los tenía desde el vamos.



En el inicio de la semana clásica, teniendo en cuenta cuál ha sido el actuar del “Cacique” y los jugadores que más le han respondido, parece haber una duda que se decanta por sí sola, más allá de que -lógicamente- hay que dejar lugar para una eventual sorpresa, algo que en este caso no parece tan probable teniendo en cuenta la importancia que tiene el clásico contra Peñarol.



Los nueve jugadores que parecen “seguros” en la oncena hoy martes son: Esteban Conde, Gino Peruzzi, Guzmán Corujo, Diego Polenta, Jorge Fucile, Christian Oliva, Diego Arismendi (si está bien físicamente, de lo contrario jugará factiblemente Santiago Romero), Carlos De Pena y Gonzalo Bergessio.



Quedan dos lugares para tres jugadores: Matías Zunino, Tabaré Viudez y Sebastián Fernández.



Zunino es muy probable que sea titular. Es que tras recuperarse en el tiempo estipulado del desgarro, el domingo el DT ya le dio 32 minutos en cancha contra Boston River y se lo vio muy bien. El pequeño manto de duda sólo aparece porque no venía jugando producto de la lesión, pues es un jugador del gusto del entrenador y que ha respondido con creces con su rendimiento. Para Medina siempre formó parte del equipo “A”.



Por ende, parece que el dilema se resolverá entre Viudez y Fernández, dos jugadores con trayectoria, pero que le aportan cosas diferentes al equipo. Por un lado “Taba” es un futbolista más técnico, veloz y con más sorpresa que “Papelito”, pero el “30” tiene un rol más de equipo, es más sacrificado a la hora de recuperar la pelota y es un delantero que se caracteriza por hacer goles importantes y un tanto en el clásico entra en esa categoría.



Si el DT opta por el 4-2-3-1 con el que enfrentó a Boston River, Zunino jugaría por derecha entre los tres que van atrás del cordobés y Viudez o Fernández atrás del “9”. Contra los rojiverdes, cuando entró Zunino, “Taba” pasó a jugar en esa posición, que en los anteriores 58 minutos había estado custodiada por el “30”. Hacía mucho tiempo que Viudez no jugaba ahí, ya que con Medina ha estado habitualmente volcado a una de las bandas, principalmente a la derecha.