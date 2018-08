Hay un tapado: es difícil que hoy haya un presidente

En medio de un clima turbio por audios que incidieron en la decisión de Wilmar Valdez de presentar renuncia a su cargo de presidente y a la candidatura a la reelección, la AUF se apresta a iniciar al menos el proceso de elección del nuevo titular asociacionista, que difícilmente termine hoy.

Desde las 19.00 horas, la asamblea general (compuesta por los 16 clubes de Primera División y la Segunda División Profesional) deberá optar entre Arturo Del Campo y Eduardo Abulafia, aunque ninguno de los dos goza por el momento con el visto bueno de la Conmebol para ser reconocido como presidente de la AUF.

Sin embargo, son muy grandes las posibilidades de que la elección no se defina hoy y hasta de que se presente un nuevo candidato en los próximos días, que podría ser el actual integrante del Ejecutivo, Ignacio Alonso.

“Por la presente, quien suscribe, Wilmar Valdez, comunico mi renuncia al cargo de presidente de la AUF”. Así, sin rodeos, inició el hasta ayer titular asociacionista su carta de dimisión. Descartó “que haya existido cualquier presión indebida, amenaza o extorsión” para la decisión adoptada y la justificó en “trasladar a los candidatos a la presidencia y a los clubes votantes la más absoluta libertad”. Por lo tanto, oficialmente quedaron dos candidatos.

Aviso. Por la tarde, la Conmebol elevó a la AUF una carta que revolucionó todo, pues solo admite como candidatos a Wilmar Valdez y a Arturo Del Campo, quienes iniciaron (y en el caso del expresidente culminó) el proceso de la realización del examen de idoneidad, en tanto desconoce la candidatura de Eduardo Abulafia. Ello, no obstante, no le impide a este último ser electo, aunque si lo fuera y para ser reconocido oficialmente por Conmebol como presidente deberá someterse a este proceso, algo a lo que en principio Abulafia no está dispuesto. En carta elevada el 24 de julio a AUF, en momentos de presentar su candidatura, expresó que el requisito del examen de idoneidad es “absolutamente improcedente en esta instancia” de postulación al cargo.

Abulafia era, en la previa, el que reunía la mayor cantidad de votos al bajarse Valdez. Sin embargo, todo parece haber cambiado con el correr de las horas, porque surgió un nuevo movimiento que puede tener a un tercer protagonista.

¿Cuarto intermedio? Los seis clubes más la Segunda División, que tenían decidido votar a Valdez, tienen la idea de hoy proponer una postergación de la elección, pero como hay clubes que apoyan a Del Campo o Abulafia que entienden que no es pertinente, entonces tienen planificado repartirse los votos para que no se llegue a los 12 votos que se necesitan para que haya presidente en la primera vuelta y de esa manera propiciar un cuarto intermedio que permita la inclusión de un tercer candidato. ¿Quién sería? Ignacio Alonso, actual secretario de asuntos económicos y financieros de la AUF. En principio éste no estaba muy afín a aceptar, pero lo han ido convenciendo. Y, según trascendió, algunos que hoy dan su voto a los dos candidatos, estarían dispuestos a dárselos a Alonso si se presenta.

Los grandes ya tienen su posición: Peñarol votará a Abulafia y Nacional a Del Campo, pero ambos pueden cambiar y alinearse detrás de Alonso.

Como suele ocurrir en el fútbol uruguayo, todo es tan extraño que hoy se vota por dos candidatos y puede ganar un tercero que todavía ni siquiera se presentó.