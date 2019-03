"Hay un sentimiento de unidad muy grande"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Barrera dijo que Peñarol no sobrestima ni subestima a nadie en la Copa, pero cree en el trabajo del cuerpo técnico y jugadores para hacer una buena Libertadores.



“Venía con el Profe Valenzuela en el ómnibus al aeropuerto y le decía que estoy convencido de que la única forma de salir adelante es pensar en grande y ser realistas, pero con una mentalidad positiva. Si no estamos convencidos de que podemos hacer una gran Copa Libertadores, es seguro que no la vamos a hacer”, le dijo Jorge Barrera a Ovación en Guayaquil, antes de volar a hacia Quito.



“Los resultados no tienen relación con las metas pero trabajo y fe van de la mano. Hoy empezamos un camino que es largo pero hay dos guías rectoras que no pueden faltar: el trabajo y la confianza, la fe. Son cosas que se retroalimentan. Tiene que haber pilares y los hay, los veo en el plantel en el día a día. Nos tocó una serie muy difícil con muchas dificultades objetivas pero Peñarol no puede sobrestimar ni subestimar a nadie”, agregó en titular aurinegro.



Respecto a eso, Barrera remarcó que “porque somos Peñarol no vamos a ganar por la camiseta, eso ya no existe más, pero sí hay que tener confianza porque en otros momentos de dificultades del club Peñarol salió adelante.

Es un largo camino y hay que transitarlo con dos luces como el trabajo bien hecho con seriedad y profesionalidad que seguro hay y estoy tranquilo. Y lo segundo es la fe y la confianza”



El buen ambiente entre jugadores, cuerpo técnico y directivos se deja ver en Guayaquil: “Al ‘Lolo’ le dije ayer jodiendo una broma interna acerca de la fe que nos tenemos”, contó Barrera.



El mismo Estoyanoff, referente de este plantel, dijo a Ovación que “hay una energía tremenda y unas ganas bárbaras de conseguir algo lindo con Peñarol como soñamos todos. Estamos conectados y eso se ve. Ojalá se siga viendo reflejado en la cancha también”.



Por último, Jorge Barrera resaltó que “hay muy buen clima y además, hay un sentimiento de unidad entre jugadores, dirigentes y la gente.

No hay enfrentamientos, no hay reclamos. Estamos alineados atrás de un objetivo en común".