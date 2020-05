No hay pruebas de que Wilmar Valdez haya aceptado o solicitado sobornos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Adjudicación del Comité de Ética de la FIFA no encontró pruebas para establecer que Wilmar Valdez, expresidente de la AUF, hubiese solicitado o aceptado sobornos en alguno de los cuatro proyectos o licitaciones mencionadas en las grabaciones que realizara Walter Alcantara, intermediario de varias empresas.

Los cuatro proyectos mencionados en las grabaciones y que fueron examinados por dicha cámara son la renovación de la iluminación del estadio Luis Franzini, la renovación del Estadio Centenario, el sistema de reconocimiento facial para el Centenario y el patrocinio de la Selección uruguaya.

Según el documento que fuera dado a conocer por el programa Tirando Paredes (1010 AM) el panel concluyó que la conducta de Valdez no violó el art. 27 del 2019 FCE. Dicho artículo dice: "Las personas vinculadas por este Código no aceptarán, darán, ofrecerán, prometerán, recibirán, solicitarán ni solicitarán ninguna ventaja personal o indebida u otra ventaja para obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida para o de cualquier persona dentro o fuera de la FIFA. Dichos actos están prohibidos independientemente de si se llevan a cabo directa o indirectamente a través de terceros o en conjunto con ellos. En particular, las personas vinculadas por este Código no aceptarán, darán, ofrecerán, prometerán, recibirán, solicitarán ni solicitarán ninguna ventaja material u otra ventaja personal o indebida para la ejecución u omisión de un acto relacionado con sus actividades oficiales y que sea contrario a sus deberes o queda a su discreción".

La Cámara de Adjudicación sostuvo que las investigaciones realizadas concluyen que no hay pruebas suficientes para establecer que Valdez haya recibido o aceptado sobornos por un monto de USD 35.000 para la iluminación del Franzini.

De igual forma, se señaló que no existen pruebas de que exdirigente haya aceptado recibir cualquier pago de soborno o solicitar algún beneficio financiero en relación a la renovación del Centenario y en la adjudicación del proyecto de reconocimiento facial.