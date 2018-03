Hay mucha plata en el banco

Calma, tranquilidad, confianza. Tres palabras que se repiten día tras día en Los Aromos desde que asumió Leo Ramos. El entrenador jamás perdió el rumbo, ni aún en tiempos tormentosos cuando los resultados no se daban. Hoy, con un Campeonato Uruguayo a cuestas y un largo invicto a favor, menos que menos.



“Estamos muy, pero muy tranquilos. No fue nuestro mejor partido, pero tampoco es para alarmarse”, tiró ayer en Sport 890 Gonzalo De los Santos, el gerente deportivo de los aurinegros, acompasando el sentir de todo Peñarol.



Es que el empate frenó la racha de victorias del aurinegro, pero no lo desvió de su objetivo que no es otro que ganar el Apertura.



El tema, quizás, pase por los goles que no se concretaron, por esa falta de efectividad que están mostrando sus hombres de ofensiva en estas tres primeras fechas del certamen.



“Fidel (Martínez) es un clase A, juega y hace jugar, y cuando se siente rodeado, baja a recepcionar, a armar el juego. Siempre rinde, no fue de sus mejores presentaciones pero tampoco se puede jugar todos los fines de semana para 8 puntos”, agregó Gonzalo De los Santos.



Martínez tuvo una chance clarísima y Agustín Canobbio otra, explicación de esa igualdad ante el bohemio. “Nos quedó gusto a poco, fundamentalmente, por lo hecho en el primer tiempo donde fuimos netos dominadores”, dijo Leo Ramos.



Peñarol anotó siete goles en el Apertura. Debutó con un 2-0 ante Racing, con goles de Fidel y Lucas Hernández. Siguió con la goleada a River Plate por 4-1 con anotaciones de Cristian Rodríguez, Gargano, Estoyanoff y Giovanni González. Esa noche, los volantes se vistieron de goleadores y marcaron la diferencia en la red.



El sábado, el gol fue tras un centro de Lucas Hernández y rebote en Macalusso. Los delanteros no anotaron, pero tuvieron sus chances en el mejor momento de Peñarol, cuando dominó en el primer tiempo.



Tras la igualdad, llegó la desesperación. Sin Fidel, Canobbio, ni el ‘Lolo’ en cancha, Ramos apostó a otros nombres, pero Peñarol perdió profundidad y no tuvo llegadas en el tramo final.



¿Y Cristian Palacios? El goleador aurinegro del pasado Torneo Clausura (10) no entró, quedó en el banco, y hasta ahora, lleva jugados 33 minutos. ¿Puede jugar con Fidel Martínez? ¿Y el ‘Toro’? ¿Ramos sacará ‘la plata (los goles) del banco’ para enfrentar a Liverpool? ¿El ecuatoriano podrá jugar por afuera con otro 9 de área?



Hay delanteros en el plantel, y también volantes con desdoble y llegada por afuera, pero al aurinegro le faltó profundidad y peso como para poder romper la igualdad ante los bohemios. Se repitió en toques laterales, tuvo la pelota, pero no pisó el área rival.



Extraña a Viatri, tiene a Fidel, pero aparece muy solo arriba. ¿Llegó la hora de sumarle un compañero? Se verá ante Liverpool.



Fidel anotó el primer gol en el Apertura.

Fidel Martínez marcó el primer gol de los aurinegros en el torneo. Fue ante Racing, donde anotó otro y fue mal anulado. Lo mismo le sucedió ante River, que marcó un gol lícito y no se lo cobraron. Rinde.

VIatri, una ausencia clave.

Lucas Viatri era el 9 de área de Peñarol Pero el argentino sigue recuperándose de una lesión en su vista, y le demandará más tiempo reaparecer en cancha. Es una ausencia de peso, sin dudas.

Canobbio, no la emboca.

Agustín Canobbio se ganó un lugar en el equipo titular con rendimientos destacados, pero hasta ahora no ha podido marcar en situaciones claras de gol ante el arco rival. Es una materia pendiente del juvenil.

Palacios, no salió del banco

Cristian Palacios no dejó el banco de suplentes ante Wanderers. El delantero solo tuvo 33 minutos de juego en lo que va del Torneo Apertura. Fue el goleador de Peñarol en el Clausura con 10 anotaciones.

"Toro" Fernández, espera.

Gabriel Fernández llegó como delantero de punta, una alternativa de área para suplir a Viatri, y ha respondido cada vez que le tocó entrar. ¿Puede jugar junto a Fidel Martínez? La pregunta recorrió el Viera.