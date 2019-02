"Hay muchas cosas que hacen fuerza para que la vuelta no demore"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dejó un recuerdo muy grande cuando se fue al Ajax. No solo por los goles en Primera División, también por ser un hijo pródigo del club y haber nacido en las inferiores del mismo.

El amistoso que disputará su equipo, Seattle Sounders, frente a Nacional, será un encuentro muy especial porque enfrentará los colores del equipo tricolor y seguramente no será sencillo para el volante.

En diálogo con Nacional aseguró: "Es importante que la gente siempre ayude a Nacional. Hacerse socios y vincularse con las filiales y apoyando la formativa y los objetivos. Tiene que tener un respaldo de la gente. Lo más importante es hacerse socio porque es un granito de arena para el club y lo hace crecer", expresó el mediocampista.

Nos dice @NicolasLodeiro que tiene un sueño que quiere que no se demore en cumplir... pic.twitter.com/o5Uqbq66Vk — Nacional (@Nacional) February 20, 2019

El momento más emotivo fue cuando decidió ponerse la camiseta de Nacional con su nombre que le regalaron Esteban Conde y Sebastián Fernández.

"Lo primero que quería hacer era ponérmela", dijo y agregó: "Me queda espectacular, pero ojalá que en algún momento me la ponga abajo del buzo", opinó entre risas.

¡Te queda pintada @NicolasLodeiro! Vamos a disfrutar jugando a lo que más nos gusta esta noche 🔵⚪🔴💪🏼 pic.twitter.com/y65ScW18OA — Nacional (@Nacional) February 20, 2019

Antes de finalizar, le dejó una interesante ilusión a los hinchas tricolores, sobre su vuelta al club: "Ojalá que no sea dentro de mucho porque quiero volver joven, con ganas, en plenitud para rendir y no solo por haber salido de las inferiores del club. Ahora que tengo un hijo quiero que me vea con la camiseta de Nacional. Hay muchas cosas que hacen fuerza para que la vuelta no se demore".