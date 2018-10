“No hay nada más lindo que un campeonato en el equipo que sos hincha”

“Para mí salir campeón con Peñarol, entrar a la cancha con mis hijos, salir caméon en esta cancha… tenía muchas esperanzas. A la gente le gusta eso (de ganar en la hora)", dijo Estoyanoff en la conferencia de prensa luego de la coronación como campeón del Clausura en un partido ganado en la hora. "Peñarol tuvo chances y que entre en la última y que uno sea protagonista… lo importante es que Peñarol gane, no quién haga el gol. Fue sufrida hasta el último momento”, sostuvo.

Y el "Lolo" recordó los compañeros que estuvieron ausentes en el semestre y volvieron, como los casos de Lucas Viatri y Walter Gargano. “En el año perdimos muchos guerreros y en la recta final están de nuevo con nosotros, falta el Guille, y eso se ve reflejado”.

“Una de las claves es tener jugadores importantes. Hoy no haber dado el brazo a torcer”, agregó al respecto.

Pero enfatizó en el valor del partido del próximo fin de semana antes de penar en la final. “Nos queda un partido importante con Defensor. Vamos a dar lucha por la tabla Anual hasta el final. Vamos a ir con la misma mentalidad pase lo que pase con la Anual”.

La vuelta a "su" equipo.

“Siempre luché por mis sueños. Cuando me tocó volver de Arabia y Fénix me abrió las puertas, sabía que iba a volver a Peñarol. Disfruté muchísimo cuando me tocó estar en la inauguración, aunque sea en otro rubro y por eso lo dije ‘tenía que estar acá’” rememorando cuando cantó en el CDS.

“En esta temporada he tenido altos y bajos. Empecé muy bien. Ahora creo que estoy en un buen nivel, pero también hay compañeros y hay que respetar la decisión del entrenador”, evaluó su desempeño.

Además se acordó de su familia. “Siempre me acuerdo de los abuelos, influyeron mucho en mi vida y en amar a estos colores. Estuvieron en un rincón de este estadio Cuando las cosas van mal nos apoyamos en la familia; hoy voy a disfrutar con mis hijos y mi pareja, porque ellos se lo merecen”.

“Lo disfruto mucho más ahora. Hoy consigo el campeonato y lo disfruto con mi gente, no hay nada más lindo que lograr un campeonato en el equipo que sos hincha”, agregó.

Finalmente, dijo sobre el entrenador: “Lo que Diego me deja es la tranquilidad. Siempre con el trabajo le daba tranquilidad al jugador, al plantel. Sobre todo cuando las cosas no salen. En Peñarol cuando no salen siempre es difícil”.