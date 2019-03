Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cuerpo técnico de la selección uruguaya con Óscar Washington Tabárez a la cabeza partió rumbo a Nanning, China, de cara a la disputa de la China Cup que se llevará a cabo entre el 22 y el 25 de marzo.

Previo a su partida el entrenador de la selección hizo referencia a varios temas y estas fueron algunas de las frases más destacadas del maestro:

¿Qué espera de la China Cup?

"Como siempre buscamos aprovechar la fecha FIFA para reunirnos con los futbolistas, ver nuevas cosas, aumentar la información y la experiencia y con los objetivos de todas las fecha FIFA: buscar que no haya inconvenientes".

"No es un torneo que tenga objetivos por sí mismo. Tiene una connotación importante porque es una copa bien organizada y muy importante para el fútbol chino y nosotros vamos a ir con la misma profesionalidad con la que jugamos en todos lados".

Los rivales.

"Hemos visto a los rivales. Uzbekistán dirigido por Héctor Cúper, que tanto nos costó con Egipto en el Mundial, y un equipo que está muy organizado. Lo vimos contra Australia y Japón, pero por encima de los rivales, recién voy a tener a los 23 jugadores en la medianoche del 20. El 21 en la tarde será la primera vez juntos y el 22 jugamos. No es tan fácil esto. No jugamos en un campo ideal. Esos tres que llegan últimos tenemos que considerar si los vamos a usar. Ningún rival es fácil, el fútbol mundial es de una paridad resaltable y nos preparamos todos para lo que viene, todo va a ser una base de experiencia e información.

La citación de Giovanni González.

"Nosotros siempre estamos pendientes de los jugadiores. Cuando hay jugadores que se arriman al perfil que buscamos los citamos siempre y cuando estén en buen momento que tiene mucho que ver con lo deportivo y con lo psicológico. Me hace sentir un poco más viejo dirigirlo después de haber dirigido a su padre, pero también es un orgullo".

"En aquél momento (cuando dirigió a "Juanchi" en el Real Oviedo) Giovanni era un niño muy rubio con el pelo por debajo del cuello. Está haciendo las cosas muy bien en Peñarol y es un jugador que merece la oportunidad de mostrarse en un plano internacional importante".

El momento de Martín Cáceres.

Una de las consultas que se le hicieron al entrenador de la selección uruguaya fue sobre el lateral que actualmente se encuentra jugando en Juventus y que más de una vez fue destacado por él.

"La situación de Cáceres no fue fácil, pasó por muchas lesiones continuas e importantes. Le costaba mucho reengancharse y no tener la continuidad que le permite una recuperación total. No hablé con él, pero me llegó que Martín está muy alegre de esta posibilidad, porque es un equipo en el que estuvo mucho tiempo, monarca del fútbol italiano, está en pelea en la Champions y donde se trabaja mucho con los futbolistas".

La Copa América.

"La Copa América tuvo muchas formas de organización (sobre la posibilidad de que en 2020 se dispute en Argentina y Colombia). Ganamos una en el 83' que parecía una Copa Libertadores porque se jugaba ida y vuelta. Es otra forma de organizarla, no me puse a evaluarla detenidamente porque no está confirmada. Es una manera de hacer las cosas, no sé cuánto tiene que ver con la mejor historia del certamen, pero la propia Conmebol dice que sería una experiencia".