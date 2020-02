¿Qué hay que hacer para que juegue De Arrascaeta?

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Flamengo tiene a un crack. A una súper estrella en el país que no se cansa de iluminar el cielo del planeta fútbol con sus astros. Giorgian De Arrascaeta es pieza clave para el entrenador portugués Jorge Jesus porque llega con notoria facilidad a posiciones de gol y porque mete pases decisivos. A ese 10 que porta una corona de rey en el país de los números 10, porque se luce con su lectura del juego, le cuesta encontrar un lugar en el once inicial de la Selección uruguaya.

Es más, al “Cocho”, como a otros futbolistas que procuraron defender el papel del talentoso generador del juego, le cuesta ganarse el reconocimiento del hincha porque no termina de explotar con la dimensión que alcanzó en Brasil.

Y cuesta aceptarlo. Porque choca no poder aprovechar el aporte de un futbolista por el cual el Flamengo no tuvo reparos en pagar 15 millones de dólares para ficharlo, en una transacción récord para el mercado norteño.

El tema es: ¿qué hacer para que De Arrascaeta entre y rinda? ¿Dónde colocarlo? ¿Qué pieza del equipo hay que mover para sacar rédito de su talento?

La respuesta no parece sencilla, especialmente porque el sistema de juego de Uruguay no pareciera ser tan favorable para su mejor desempeño.

Hoy el mediocampista del Flamengo tiene mucha pinta de un mediapunta. Ideal para jugar cerca del delantero, pero a la Celeste la pauta una doble presencia inseparable del once: Edinson Cavani y Luis Suárez.

En consecuencia, para jugar por detrás de ellos, sin perder profundidad exterior, Óscar Tabárez debería dejar de lado del 4-4-2 y pasar al 3-4-1-2. Ahí el “Cocho”, como opinan las personalidades del fútbol que fueron consultadas, tendría la posibilidad de habilitar a los de arriba o hacer correr a los jugadores que vayan por las bandas.

opiniones

Ellos, ¿dónde lo pondrían al 10 de Flamengo?

Juan Ahuntchain.

“De local y en un 4-4-2 lo coloco por afuera por la izquierda, para que busque siempre la diagonal hacia adentro y ataque la espalda del 5. Su mejor puesto es el puesto de enganche, porque no se enfrenta a un lateral que suba mucho”.



Adolfo Barán.

“Como está la modalidad ahora de jugar con tres volantes mixtos, yo lo pondría atrás de los dos grandes y lo dejaría suelto. Tendría que jugar como enganche o mediapunta, libre. Podría ponerlo como acompañante de un delantero”.



Alberto Bica.

“Cerca de los puntas y suelto arriba, acompañándolos, y que se mueva por donde se le antoje jugar. Alguna responsabilidad táctica hay que darle cuando no se tiene la pelota, pero después dejarlo recibir y hacer... Dios mío, ¡qué nivel!”.



OsvaldoCanobbio.

“Como lo vi toda la vida, suelto atrás del 9. Me encantaría verlo como 10 nato y con gente rápida por afuera. Si no es por detrás del nueve, en una línea de volantes como un externo a la izquierda. Que maneje la pelota y se las daría todas”.



Sergio Markarian.

“Giorgian está jugando como volantne exterior y no es la mejor posición para él. Lo mejor es que juegue detrás del 9 y con dos extremos, así los habilita a todos, pero en Uruguay con los dos solo puede jugar donde se lo coloca, por afuera”.



Ariel Krasouski.

“Hoy el estilo de juego de Uruguay no es el mejor esquema para sus características. Yo lo dejaría suelto por delante de los volantes y con dos puntas arriba. Con una tarea táctica pero entregándole la pelota y mucha libertad de acción”.



Carlos Manta.

“No creo que Tabárez cambie mucho la línea de juego, pero yo lo colocaría de media punta, suelto, por detrás del punta fija. Con Suárez y Cavani juntos, habría que cambiar el sistema y dejarlo libre por delante de tres volantes”.