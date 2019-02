“Hay una identidad que debemos mantener”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Traté de ser simple en el juego y no arriesgar mucho y en ese sentido creo que lo manejé bien pero, con el paso de los partidos voy a poder soltarme y poder mostrar el nivel de otras temporadas porque venía con poco fútbol y eso se siente”, dijo Cristian Lema en conferencia de prensa este miércoles en Los Aromos.



Acerca de su primera presentación oficial con Peñarol, el zaguero argentino contó que “soy muy autocrítico. Sé que puedo dar mucho más pero era el debut y en una cancha difícil ante un rival que metía presión. Por suerte pudimos ganarlo”.



El futbolista que llegó a préstamo de Benfica de Portugal expresó además que el debut “lo disfruté mucho y la hinchada fue un espectáculo. En la cancha el equipo se plantó bien y mostró una idea de juego clara. El gol no fue por un pelotazo y habla que somos un equipo maduro porque ya hay una identidad de juego que tenemos que mantener y trabajar para pulirla con el paso de los partidos”.



Consultado acerca de las cosas a mejorar, el zaguero remarcó que “creo que tenemos que tratar de convertir las opciones porque eso va a ser importante para nosotros. Si bien fue el primer partido como digo siempre, si convertís un gol antes manejas el partido de otra manera y no se sufre tanto”.



Por último y pensando en lo que se viene, Cristian Lema cerró diciendo que “nos van a tocar rivales de más jerarquía y no podemos fallar tanto, pero eso lo vamos a ir puliendo con el paso de los partidos que vamos a ir jugando en estas semanas”.