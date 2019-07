Hay humo blanco con la situación de Darwin Núñez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras Peñarol sigue buscando un delantero para reforzar el ataque tras la salida de Gabriel Fernández, el club analiza pedirle a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que Darwin Núñez pueda ser tenido en cuenta por Diego López para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Fluminense el martes 23 de julio.

Luego de la muy buena pretemporada que hizo el delantero en Estados Unidos, cerrándola con un gol clásico para la victoria 2-1 sobre Nacional, desde la interna de la institución surgió la interrogante acerca de los pasos a seguir, sobre todo porque el aurinegro jugará la Sudamericana al mismo tiempo en el que la Celeste compita en los Juegos Panamericanos.

Rodolfo Catino, vicepresidente de Peñarol, fue quien tuvo la inquietud por el tema de Darwin Núñez y la hizo pública. En diálogo con Ovación explicó: “Es una intención a título personal que la voy a trasladar al Consejo Directivo y ahí tomaremos una decisión. Yo ni siquiera hablé con el entrenador (López) para ver si lo tendrá en cuenta para estos partidos, porque si no va a ser así, nosotros no vamos a hacer gestiones”.

Por otra parte Catino dejó en claro que “en ningún momento hubo ni habrá intención de Peñarol de no ceder jugadores a la selección; al contrario, para los futbolistas es un honor vestir la Celeste, pero en esta situación estamos complicados porque Darwin está siendo una pieza importante en el equipo y por eso queremos consultar bien al entrenador si lo va a tener en cuenta para después sí, comunicarnos con la AUF y ver qué se puede hacer al respecto”.

Y la situación no es fácil. En caso de que Peñarol haga la solicitud a la AUF para pedir que Darwin Núñez juegue contra Fluminense, la decisión la tendrá el organismo que rige el fútbol uruguayo.

Darwin Núñez celebra su gol ante Noruega en el Mundial Sub 20 de Polonia. Foto: EFE.

¿Qué sucede si que quiere cambiar un jugador?

Según supo Ovación, para que un deportista se baje de la lista de los Juegos Panamericanos que ya fue avalada por el Comité Olímpico Uruguayo (COU), la única razón es por un problema físico o médico a través de un certificado que lo certifique.

El fútbol ya confirmó hace varias semanas la lista de 18 jugadores que competirán en Lima bajo las órdenes de Gustavo Ferreyra y hoy no hay chance de hacer un cambio a no ser la razón antes explicada, aunque eso parece difícil ya que Núñez no presenta lesiones ni enfermedades.

Si no lo ceden, puede haber sanciones

El reglamento de la AUF en el Capítulo IX y su artículo 126 expresa que “el club que se negare a ceder a uno o más jugadores para integrar selecciones nacionales será sancionado, por el Tribunal de Penas competente, con la quita de seis puntos que se le restarán de la tabla oficial (campeonato y descenso) del certamen en disputa. Si no hubiera campeonato oficial, el club deberá pagar una multa que fijará el Tribunal entre un mínimo de UR 1.500,00 y un máximo de UR 2.500,00. En todos los casos, el club no podrá utilizar al jugador en competencias oficiales mientras dure la actividad específica de la selección que se viera afectada por su ausencia”.

En este caso se trata de una selección que competirá en los Juegos Panamericanos y la reglamentación no tiene letra chica ni excepciones cuando habla de la representación internacional. De todas maneras, y tal como expresó Rodolfo Catino, Peñarol está lejos de no ceder a Núñez a la selección panamericana. Lo que sí puede llegar a hacer es pedirle a la AUF que el futbolista no sea tenido en cuenta por Ferreyra en los últimos dos días de la preparación.

La chance de que Núñez no vaya a los Juegos Panamericanos es inviable porque los tiempos se acotaron y a esta altura la posibilidad de cambiar un jugador en la lista que ya fue presentada para por parte de la selección uruguaya es nula salvo un tema médico.

Una salida con final feliz

Gonzalo Moratorio, delegado de Peñarol, le confirmó a Ovación que Darwin Núñez irá con la selección a los Juegos Panamericanos, pero que cabe la posibilidad de formalizar un pedido a la Asociación Uruguaya de Fútbol para que el delantero aurinegro pueda por lo menos jugar el encuentro de ida ante Fluminense el martes 23 de julio a la hora 21:30 en el Estadio Campeón del Siglo y al otro día viaje junto a la delegación celeste hacia Lima.

En la misma línea declaró Gastón Tealdi, exdelegado aurinegro y actual integrante del ejecutivo de la AUF. “No creo que Peñarol dé marcha atrás en ceder un jugador a la selección y creo que la solución intermedia es esa”, contó.

Lo cierto es que Darwin Núñez irá a Lima y además, también podría estar en el juego de ida ante Fluminense.

Gustavo Ferreyra en un entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: Gerardo Pérez.

Esta es la selección para el futuro rumbo a Tokio 2020

La selección uruguaya que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima, donde defenderá la medalla de oro lograda en Toronto 2015, tendrá mucho que ver con la que jugará el Preolímpico rumbo a Tokio 2020. En tal sentido, la gran mayoría de los futbolistas que formarán parte del plantel en Lima se jugará la chance para decir presente en el torneo que otorgará la clasificación a los Juegos Olímpicos.

Según supo Ovación, desde la AUF había llegado a Peñarol un pedido con una citación preliminar de cuatro futbolistas, pero finalmente solo terminó yendo Darwin Núñez al plantel que dirige Gustavo Ferreyra y que está entrenando lunes y martes de cara a los Panamericanos.

En Lima, la Celeste debutará el lunes 29 de julio a la hora 22:00 de nuestro país contra Perú. La segunda presentación uruguaya será el jueves 2 de agosto a las 19:30 ante Jamaica y cerrará el Grupo A enfrentando a Honduras el domingo 5 a la hora 22:30.

EN LOS AROMOS Abascal y Rojas se sumaron ayer al plantel carbonero Peñarol regresó el lunes de Estados Unidos y ayer retomó los entrenamientos en Los Aromos pensando en la primera fecha del Torneo Intermedio en la que recibirá a Boston River el domingo a la hora 18:00 en el Campeón del Siglo.

Entre las novedades del plantel aurinegro resaltaron la presencia de Rodrigo Abascal y Gabriel Rojas, quienes ya firmaron sus respectivos contratos y se integraron al grupo que entrenó en Los Aromos.

Abascal viene de tener una muy buena primera parte de temporada en Fénix, que terminó segundo en el Torneo Apertura detrás del campeón Peñarol, mientras que Rojas llega cedido a préstamo de San Lorenzo de Almagro, club en el que debutó en Primera División cuando Diego Aguirre era el entrenador azulgrana.

El carbonero entrenará hoy en doble turno, primero a las 10:30 y luego a las 14:30 en Los Aromos, mientras que jueves, viernes y sábado lo hará a puertas cerradas.