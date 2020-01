Hay fuego: arde la interna de Peñarol en el comienzo del año electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando parecía que el clima interno de Peñarol ganaba calma tras un fin de año complicado, Juan Pedro Damiani rompió el silencio y dejó la puerta abierta a muchos temas en un 2020 que será de elecciones en el club.

Tres jugadores que están en la mira de Peñarol para reforzar el plantel de Forlán By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Tres jugadores que están en la mira de Peñarol para reforzar el plantel de Forlán

Es que el expresidente carbonero apuntó contra la gestión de la temporada 2019 y el blanco fue el Movimiento 2809.

Un informe publicado por el portal Padre y Decano el 31 de diciembre fue el detonante para una bomba que terminó de estallar en las últimas horas con un comunicado del Movimiento 2809 y las declaraciones de Damiani, pero ¿fue esa la principal causa? ¿Qué pasaba si Peñarol era campeón Uruguayo? ¿Se publicaba ese informe? Imposible saberlo, pero lo cierto es que si el equipo aurinegro lograba el tricampeonato, la interna del club no iba a tener todo este desenlace que vive actualmente.

Juan Acosta firmó su contrato con Peñarol By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Juan Acosta firmó su contrato con Peñarol

“No se puede perder ese campeonato. Yo no lo pierdo ni loco. Con 12 puntos de ventaja. Primero por cómo se fijan las fechas. Se vencía el período de pases en junio y el Clausura empezaba en septiembre. Y no le estoy dando palo a Jorge Barrera que es una víctima de todo esto”, dijo Damiani en declaraciones al programa “Usted Qué Opina” (Sport 890), agregando: “¿Peñarol era campeón y va al Pantanoso? Ese partido que había que ganar era en el Centenario. Nacional hizo el esfuerzo y se llevó a Juventud al Centenario y mirá... Perdimos la Anual. Se van jugadores y no se trajo nada, pero es un tema más de otros tantos. Peñarol hizo un montón de cosas en otros deportes y hay muchas copas de otras disciplinas y lo celebro, pero falta la que más quería, que era la del tricampeonato. Si ganábamos le generábamos un problema enorme a Nacional porque se venía otro quinquenio”.

Damiani: “Aumentó 6 millones el pasivo en la gestión de esta gente iluminada, pero aprobaron el balance por unanimidad” By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Damiani: “Aumentó 6 millones el pasivo en la gestión de esta gente iluminada, pero aprobaron el balance por unanimidad”

Damiani le apuntó a la gestión del Movimiento 2809 y criticó a la agrupación. “Esperaron dos años para hablar. No es momento de hacer estos planteos, pero cuando se meten con inexactitudes para justificar su impericia es brutal, porque la gestión del club la tiene el Movimiento 2809 con Alfie y su modelo económico”.

El expresidente carbonero descartó por ahora regresar al fútbol y poner más dinero en Peñarol. “No pondría plata... Si pareciera que es delito”.

Alejandro Ruibal: “La mayoría de los dirigentes y periodistas no sabemos nada de fútbol” By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Alejandro Ruibal: “La mayoría de los dirigentes y periodistas no sabemos nada de fútbol”

Además, destacó los nombres de Alejandro Ruibal y Juan Salgado como candidatos de su agrado teniendo en cuenta que Jorge Barrera no se presentará a la reelección.

El comienzo del año electoral no es el mejor para Peñarol. El Movimiento 2809 criticó la gestión de Juan Pedro Damiani, quien salió a defenderse de las acusaciones recibidas; Ruibal, del oficialismo, no descartó evaluar una candidatura y mientras tanto el plantel ni siquiera comenzó los entrenamientos bajo las órdenes de Diego Forlán en un 2020 que ya ardió dentro de la institución a pesar de que desde el Consejo Directivo fomentan la unidad.